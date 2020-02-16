Майк Помпео: Новой Российской империи не будет 6 16.02.2020, 13:53

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Фото: Reuters

Заявление госсекретаря США прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности

Глава Госдепартамента США Майк Помепо заявил, что странам, которыми движут имперские амбиции, не будет позволено их осуществить. Слова госсекретаря прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности, передает finanz.ru.

Имеется в виду, в частности, Россия, которая в 2014 году аннексией Крыма продемонстрировала, что стремится вновь стать империей. Кроме нее, Помпео заговорил о Китае и Иране. Первый из них, по его словам, проявляет «экономический деспотизм», тогда как Исламская республика применяет террор и блокировку Интернета.

«Запад побеждает, побеждают свобода и демократия», — считает Помпео. По его словам, США и впредь будут помогать европейским странам, стремящимся избавиться от зависимости от российских энергоносителей.