Мужчина напал с ножом на прихожан в храме в центре Москвы
- 16.02.2020, 14:42
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Нападение произошло во время богослужения.
В результате нападения пострадали два человека, им оказывается помощь. Злоумышленником оказался 26-летний житель Липецкой области, сообщает РБК.
Мужчина ранил двух человек в храме в центре Москвы, сообщила РБК официальный представитель российского МВД Ирина Волк. Нападавший задержан, им оказался 26-летний житель Липецкой области.
Волк отметила, что сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого «по горячим следам».
«Утром 16 февраля [мужчина] вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи», — рассказала она.
Настоятель храма Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы протоиерей Кирилл Сладков рассказал «РЕН ТВ» подробности нападения мужчины с ножом на людей во время богослужения.
По его словам, мужчина забежал в центральный алтарь в очках, капюшоне, резиновых перчатках. Он также слушал музыку в наушниках. Когда настоятель храма и его помощник подошли к нему узнать, что случилось, мужчина достал нож и нанес ранение помощнику. После этого все присутствующие в алтаре попытались его остановить.
«В этот момент он нанес два ножевых ранения другому моему коллеге», — добавил Сладков.