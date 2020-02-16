Мужчина напал с ножом на прихожан в храме в центре Москвы 16.02.2020, 14:42

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Иллюстрационное фото

Нападение произошло во время богослужения.

В результате нападения пострадали два человека, им оказывается помощь. Злоумышленником оказался 26-летний житель Липецкой области, сообщает РБК.

Мужчина ранил двух человек в храме в центре Москвы, сообщила РБК официальный представитель российского МВД Ирина Волк. Нападавший задержан, им оказался 26-летний житель Липецкой области.

Волк отметила, что сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого «по горячим следам».

«Утром 16 февраля [мужчина] вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи», — рассказала она.

Настоятель храма Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы протоиерей Кирилл Сладков рассказал «РЕН ТВ» подробности нападения мужчины с ножом на людей во время богослужения.

По его словам, мужчина забежал в центральный алтарь в очках, капюшоне, резиновых перчатках. Он также слушал музыку в наушниках. Когда настоятель храма и его помощник подошли к нему узнать, что случилось, мужчина достал нож и нанес ранение помощнику. После этого все присутствующие в алтаре попытались его остановить.

«В этот момент он нанес два ножевых ранения другому моему коллеге», — добавил Сладков.