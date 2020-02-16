закрыть
16 февраля 2020, воскресенье, 19:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В понедельник будет до +12°С

1
  • 16.02.2020, 18:21
  • 1,101
В понедельник будет до +12°С

Синоптики рассказали о погода в начале следующей недели.

До плюс 12 градусов ожидается в Беларуси 17 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник в стране будет облачно с прояснениями, небольшие дожди пройдут преимущественно по северной половине.

Ветер юго-западный порывистый, местами ожидается усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.


популярное за неделю

Мнение

Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич
С миру по нитке — убогому штаны
С миру по нитке — убогому штаны Владимир Халип
От былого всемогущества осталась пыль
От былого всемогущества осталась пыль Константин Скуратович