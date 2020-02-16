В понедельник будет до +12°С 1 16.02.2020, 18:21

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Синоптики рассказали о погода в начале следующей недели.

До плюс 12 градусов ожидается в Беларуси 17 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник в стране будет облачно с прояснениями, небольшие дожди пройдут преимущественно по северной половине.

Ветер юго-западный порывистый, местами ожидается усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.