Помпео: Литва - энергичная, процветающая демократия, ставшая мощным символом успеха 16.02.2020, 20:01

США поздравили Литву со 102-й годовщиной независимости.

Госсекретарь США Майк Помпео направил поздравление по случаю Дня восстановления Литовского государства, в котором выразил надежду на укрепление партнерских отношений США и Литвы, передает «Голос Америки».

«От имени народа и правительства США я хочу поздравить Литву со 102-й годовщиной вашей независимости», – говорится в обращении Помпео, обнародованном Госдепартаментом в воскресенье.

«В 2019 году мы отмечали 30-ю годовщину революций 1989 года, включая акцию “Балтийский путь” и падение Берлинской стены, и чествовали свободы, которые мы завоевали вместе за последние три десятилетия, – напомнил глава американской дипломатии. – В прошлом году представители правительства США с гордостью приняли участие в реконструкции акции “Балтийский путь”, организованной посольством Литвы в США. К ним присоединились представители Эстонии, Латвии и члены нашей активной диаспоры американцев с балтийскими корнями, благодаря усилиям Совместного балтийско-американского национального комитета».

Помпео напомнил, что в этом году отмечается 80 лет декларации Уэллеса 1940 года, которая, по его словам, стала свидетельством непоколебимой поддержки независимости Литвы со стороны США.

Госсекретарь назвал современную Литву «энергичной, процветающей демократией», ставшей «мощным символом успеха и крепости» трансатлантического сообщества и победы свободы личности над авторитаризмом.

«Литва является членом избранной группы членов НАТО, которые выполняют обещание тратить на оборону 2 процента своего ВВП, – отметил Помпео. – Литва также является одним из самых несгибаемых и опытных партнеров в борьбе со злонамеренным влиянием России. Мы благодарим Литву за ее весомый вклад в глобальную безопасность».

«Вы уже многого достигли, но мы знаем, что лучшее еще впереди. США рассчитывают на дальнейшее укрепление партнерства с нашим союзником Литвой», – резюмировал глава Госдепартамента.