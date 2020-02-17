Леонид Судаленко: Вся страна скоро может стать банкротом 3 17.02.2020, 15:02

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ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Сделать заводы конкурентоспособными власти не могут.

В Бобруйске предприятия «Белшина» приостановило деятельность сразу нескольких своих заводов по выпуску шин различных размеров.

Как сообщает телеграмм-канал «Баста», работа двух заводов остановлена до 21 февраля, одного – до 1 марта. Рабочих посылают в отпуска с сохранением 2/3 зарплаты.

«Учитывая, что за январь зарплаты резко упали, можно представить, что мы получим за полмесяца простоя», – цитирует телеграмм-канал работников.

«Все время такая система»

Корреспонденты «Белсата» не смогли получить официального комментария руководства предприятия. Но сами работники подтвердили нам прекращение работы.

По словам собеседников, заводы уже стоят. Работники работают по «средним тарифам» – убираются на территориях заводов.

«Начало года. У нас все время такая система. Еще контракты не заключены, наверное, и поэтому на неделю прекратили пока [заводы. – Прим.]. А потом будут работать», – сказали собеседники.

Заводы стали центрами занятости людей

Юрист профсоюза РЭП Леонид Судаленко подчеркнул, что остановка заводов вызвана неспособностью их руководства работать рентабельно без государственной поддержки.

«Белшина» – это же убыточное предприятие. Одни расходы у него. Они [белорусские заводы. – Прим.] сегодня просто работают для того, чтобы людей на улицу не выкидывать. Своего рода это центры занятости населения, – заявил юрист.

Он отметил, что такая же ситуация была в январе и на «Гомсельмаше», продукция которого «никому не нужна».

«Если закрыть это предприятие, а оно градообразующее, люди пойдут на улицу. Начнутся протестные акции. Кто-то использует это. В том числе – независимые профсоюзы. Объединят этих людей. Власть этого боится, она чувствует эту опасность», – полагает Леонид Судаленко.

По его словам, власть «накачивает деньгами» убыточные предприятия, чтобы люди не выходили на улицы, а после их продукцию передают убыточным же колхозам. В результате чего, по мнению собеседника, вся страна скоро может стать банкротом. А сделать заводы конкурентоспособными власти не могут, заявил представитель профсоюза РЭП.