Мархель: Без трех ведущих клубов страны мы физически не сможем сформировать сборную 1 17.02.2020, 18:25

Михаил Мархель

Мархель - об отказе БАТЭ, «Шахтера» и брестского «Динамо» отпустить игроков в сборную.

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал о прошедшем в Минспорта совещании с клубами высшей лиги по вопросам господдержки. Оно было связано с февральским сбором национальной команды Беларуси, передает pressball.by.

- Как таковой дискуссии не было. Совещание вел Сергей Михайлович Ковальчук, который обратился к клубам. О чем говорил? О том, что национальная сборная — вершина футбольной пирамиды в стране, и нужно учитывать ее интересы. Акцентировал внимание на том, что в нашем виде спорта не так много хороших результатов, а у сборной есть возможность добиться исторического достижения и выйти на чемпионат Европы. Еще и потому, что государство тратит определенные и немалые средства на помощь клубам. То есть, затрагивался вопрос господдержки. Но какого-то решения принято не было. Оно по-прежнему остается за клубами. Все зависит от того, изменят ли они свои решения. Дали ли возможность аргументировать позицию национальной команды? Нет, говорил преимущественно министр. Сейчас слово за клубами. Мы свои пожелания высказали еще раньше.

- Пытались ли достичь компромисса с руководителями клубов на месте?

- Нет, я совсем недавно общался с главными тренерами. Пошли навстречу клубам. Расписали, кто и на сколько уезжает. Согласились на то, что игроки из ведущих клубов проведут только по одному матчу.

- У вас есть запасной вариант?

- Понятно, что-то экстренно предпринять можем. Но если будет такая ситуация, какая следует из писем БАТЭ, "Шахтера" и брестского "Динамо", то мы просто не наберем состав, особенно если добавить сюда визовые вопросы. Поймите, без трех ведущих клубов страны мы физически не сможем сформировать национальную сборную.

- И что, придется отменять сбор?

- Я не знаю.