Ученые назвали пять доступных продуктов для здоровья и молодости 4 17.02.2020, 18:33

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Можно улучшить здоровье, питаясь продуктами, которые легко купить в любом магазине.

Исследователи определили, какие продукты самые полезные для здоровья, пишет healthinfo.ua.

Сотрудники Британского института питания выяснили, что в мире существуют пять продуктов для здоровья и молодости человека. Из-за того, что они легкодоступны и обладают уникальными свойствами, их назвали суперпродуктами.

Так, в списке значатся болгарский перец, кунжут, морская капуста, куркума и грибы.

К примеру, болгарский перец известен высокой концентрацией витаминов A, B и C, антиоксидантов и других полезных веществ. В кунжуте содержатся полезные растительные жиры и кислоты. Морская капуста известна насыщенностью брома, калия, железа, магния, фолиевой и другими кислотами.

Куркума понижает вязкость крови и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, а грибы содержат большое количество углеводов и минералов.