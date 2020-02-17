В Узбекистане люди вышли с топорами и лопатами против сноса своих домов 17.02.2020, 19:16

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Недовольные жители собрались стихийно.

В Алтынсайском районе Сурхандарьинской области Узбекистана местные жители вышли с топорами и лопатами против сотрудников правоохранительных органов, пришедших предупредить их о сносе домов. В результате стычки пострадали два милиционера и один местный житель, сообщает «Настоящее время».

Конфликт произошел в квартале "Халкобод", когда группа представителей власти, состоящая из сотрудников районной администрации, прокуратуры и органов внутренних дел, пришла предупредить местных жителей о предстоящем сносе их домов. Недовольные люди начали стихийно собираться на территории местного фермерского хозяйства.

По сообщению пресс-службы УВД Сурхандарьинской области, жители квартала "Халкобод" оказали жесткое сопротивление. "Некоторые люди нападали на сотрудников милиции с палками, топорами и лопатами", – говорится в сообщении.

На видеозаписях с места события, распространенных в соцсетях, говорится, что сотрудники милиции применяли к местным жителям физическую силу.

Конфликт закончился после того, как на место инцидента прибыл спецотряд милиции и потребовал разойтись по домам. После стычки с милиционерами в Алтынсайском районе были арестованы по меньшей мере шесть человек.

Генеральная прокуратура Узбекистана после проведенной проверки возложила ответственность за конфликт в Алтынсайском районе на жителей, выступивших против сноса "незаконно возведенных домов". По данным ведомства, они самовольно захватили участок земли сельскохозяйственного назначения и возвели там дома. О предстоящем сносе домов власти местным жителям сообщили 8 февраля.

В результате конфликта в Алтынсайском районе два сотрудника ОВД получили легкие телесные повреждения – закрытую травму головного мозга, сотрясение мозга, рваные раны в области лица, также сообщила прокуратура.