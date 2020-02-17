Минтруда: В 2030-ом году пятую часть населения страны составят пожилые люди 4 17.02.2020, 23:00

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Процесс старения населения в Беларуси прогрессирует.

Через 10 лет пожилые люди будут составлять пятую часть населения Беларуси. Такая оценка приводится в документе, который разрабатывают в Минтруда и социальной защиты, передает «Радыё Свабода».

В нем отмечается, что социально-демографическое развитие Беларуси «характеризуется долгосрочным процессом старения населения, который прогрессирует».

«На начало 2019 года доля пожилых граждан (65 лет и старше) в общей численности населения составляла 15,2% (в 2010 году - 13,8%), что свидетельствует о высоком уровне старения населения», - отмечают разработчики стратегии.

По их мнению, на процессы старения влияет снижение уровня рождаемости.

«Усиливается тенденция старения населения. Согласно демографическим прогнозам, около 2030 года доля пожилых граждан будет составлять более пятой части населения страны (21%). Это указывает на устойчивый характер и интенсификацию процессов старения в перспективе», - говорится в обосновании.

Разработчики обращают внимание, что в условиях старения населения общества сталкивается с риском снижения численности трудоспособных граждан, снижением финансовой устойчивости пенсионной системы, ростом государственных расходов на здравоохранение и социальное обслуживание.

«Количество и доля населения трудоспособного возраста с 2010 по 2019 год снизилась на 370 тысяч человек, или на 3,8 процентного пункта, соответственно демографическое давление населением старше трудоспособного возраста увеличилось с 373 до 433 человек на 1000 человек трудоспособного возраста», - констатируют авторы стратегии.

По их мнению, признание масштаба и устойчивости процесса старения и его социально-экономических и других последствий «обусловливает необходимость всестороннего учета вопросов старения при принятии решений во всех сферах жизнедеятельности общества и на всех уровнях государственного управления».