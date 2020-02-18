В Китае художник разрисовал часовню ликами врачей, борющихся с коронавирусом 2 18.02.2020, 8:28

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ФОТО: REUTERS

Живописец назвал свой проект «Святые носят белое».

Дизайнер Дуйи Хан разрисовал часовню в провинции Хубэй, где разыгралась эпидемия коронавируса. Художник на стенах и потолке исторической церкви изобразил не святых или сцены из Библии, а медицинских работников, облаченных в индивидуальные средства защиты, сообщает zn.ua.

Живописец назвал свой проект "Святые носят белое" и посвятил их врачам и медсестрам, которые рискуют своими жизнями, спасая зараженных коронавирусом.

Отметим, на сегодня известно, что в Китае более 1700 врачей заразились коронавирусом, оказывая помощь пациентам. Из них шесть человек погибли.

Органы здравоохранения материкового Китая в понедельник сообщили о более чем двух тысячах новых случаев заболевания коронавирусом и 105 смертельных исходах, в результате чего их общее число достигло 71 327 и 1775 соответственно на начало суток понедельника, 17 февраля. Выздоровели за все время эпидемии 10 610 человек.