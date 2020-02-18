закрыть
18 февраля 2020, вторник, 11:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Китае художник разрисовал часовню ликами врачей, борющихся с коронавирусом

2
  • 18.02.2020, 8:28
  • 1,226
В Китае художник разрисовал часовню ликами врачей, борющихся с коронавирусом
ФОТО: REUTERS

Живописец назвал свой проект «Святые носят белое».

Дизайнер Дуйи Хан разрисовал часовню в провинции Хубэй, где разыгралась эпидемия коронавируса. Художник на стенах и потолке исторической церкви изобразил не святых или сцены из Библии, а медицинских работников, облаченных в индивидуальные средства защиты, сообщает zn.ua.

Живописец назвал свой проект "Святые носят белое" и посвятил их врачам и медсестрам, которые рискуют своими жизнями, спасая зараженных коронавирусом.

Отметим, на сегодня известно, что в Китае более 1700 врачей заразились коронавирусом, оказывая помощь пациентам. Из них шесть человек погибли.

Органы здравоохранения материкового Китая в понедельник сообщили о более чем двух тысячах новых случаев заболевания коронавирусом и 105 смертельных исходах, в результате чего их общее число достигло 71 327 и 1775 соответственно на начало суток понедельника, 17 февраля. Выздоровели за все время эпидемии 10 610 человек.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич
С миру по нитке — убогому штаны
С миру по нитке — убогому штаны Владимир Халип