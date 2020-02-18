Владимир Зеленский: Боевики и оккупанты устроили циничную провокацию 19 18.02.2020, 12:24

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Владимир Зеленский

Президент Украины созывает заседание СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на наступление боевиков «ЛНР» на Донбассе. Реакцию глава Украины разместил в «Фейсбуке»:

- В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию.

Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенной минского соглашениями.

Воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору. К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен.

Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это — попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами.

Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным — так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, в результате боя в районе Золотого погиб один украинский воин. Позиции украинских войск не потеряны.