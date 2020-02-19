Предприниматель-оптимист из Бобруйска: Не устраивает $150? Все в ваших руках 3 19.02.2020, 10:33

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Фото: onliner.by

Белорус рассказал, как ушел с «Белшины» и расширяет свой бизнес.

Вот уже второй год Министерство труда включает Бобруйск в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Здесь всего 1440 вакансий на 217 тыс. человек населения, число занятых в экономике падает вдвое быстрее, чем по стране, а почти 13% работающих трудятся неполную неделю — этот показатель в 8 раз выше, чем общереспубликанский. Как в городе с грустной статистикой живет предприниматель-оптимист, читайте в материале onliner.by.

Евгений Коптелов расширяется. После запуска и активного продвижения страницы в Instagram заказов стало столько, что в старое помещение на 60 «квадратов» все уже просто не влезало.

— Мы не были готовы к таким объемам, поэтому пришлось быстро переезжать, — рассказывает предприниматель и параллельно командует грузчикам, куда выгружать новую печь для обогрева. В большом ангаре на территории Бобруйской обувной фабрики уже есть пара станков и кое-что из материалов. Вскоре довезут остальное — и работа здесь закипит.

— Вот тут будет форматно-раскроечный станок стоять, здесь — кромко-облицовочный, там — стол для раскройки стекла, — показывает Евгений.

Пока бизнес у бобруйчанина небольшой: он, двое наемных работников и жена, которая ведет бухгалтерию, принимает заказы и отвечает за социальные сети.

«Если человек начинает жаловаться на жизнь и ничего не меняет, значит, его все устраивает»

Евгению 32. В Бобруйске он родился и вырос. Потом учился в БГТУ, получил специальность инженера. С дипломом вернулся в родной город и устроился на работу в конструкторское бюро «Белшины». Параллельно была Академия управления при президенте. Ценного молодого специалиста включили в кадровый резерв, в перспективе маячили неплохие карьерные подвижки. Но что-то пошло не так.

— Знаете, я не могу сидеть на одном месте, такой я человек, — рассказывает предприниматель. — Подрабатывал с первого курса университета — грузчиком, да-да, разгружал пресловутые вагоны, во время переездов мебель людям таскал, на стройке пахал. В общем, привык к тому, что деньги зарабатываются нелегко. После университета я оказался в ситуации, когда ты ничего не делаешь, а тебе платят. Не много, но платят. Это было странно.

Многие на месте Евгения радовались бы, что есть такая ненапряжная работа. Но ему такой вариант не подходил. Прошло несколько лет, и парень стал все больше и больше понимать: нужно что-то менять.

— Когда я учился в Академии управления, один из преподавателей сказал такую фразу: «В этой жизни каждый зарабатывает столько, сколько он хочет». Не все до конца понимают ее смысл, — говорит предприниматель. — А он такой: если человек начинает жаловаться на жизнь и ничего не меняет, значит, его все устраивает. К примеру, он работает на предприятии и жалуется, что мало платят, но не увольняется. Значит, такая ситуация для него комфортна. Потому что если человека что-то не устраивает, он это меняет. Эта фраза очень сильно врезалась мне в мозг. В итоге я ушел из конструкторского отдела на другую работу.

С мебелью все получилось спонтанно. Молодая семья как раз построила квартиру, и, чтобы сэкономить, Евгений решил сделать мебель в нее сам. Глядя на результат, он понял, что ничего сложного в этом нет. Про удачный эксперимент узнали знакомые и стали наперебой просить сделать шкафы и им тоже. Потом сработало сарафанное радио, число просьб росло. Бобруйчанин загорелся: вот она, идея для бизнеса. На дворе стоял 2010 год.

— Трудно сделать первый шаг: решиться, зарегистрироваться и начать. Были определенные страхи: а что, если не хватит денег или не будет заказов? — вспоминает он. — Стартовал я с гаража. Сначала заказывал распил, кромку — в общем, все, а уже сборкой и установкой занимался сам. Кредитов не брал, вкладывал свои накопления. Появлялись деньги — вкладывал в станки. 2010 год был золотым временем. Мебель стоила дороже, и денег можно было заработать больше, чем сейчас.

Евгений говорит, что для старта в мебельном бизнесе не нужны космические деньги. По его подсчетам, порог входа для производителей составляет около $20 тыс. в эквиваленте.

«Считаю, что Бобруйск — это мебельная столица Беларуси»

Дела у Евгения шли по накатанной колее. От объявлений в лифтах и у подъездов пришлось отказаться, так как эффекта они не давали. Зато уверенно работали сарафанное радио и объявления в местной газете. До прошлого года у бобруйчанина не было ни месяца без заказов. Появились нанятые работники и неплохой доход, даже несмотря на все кризисы.

Конкуренция росла. Мебельный бизнес в Бобруйске развивался, производителей становилось все больше. В какой-то момент Евгений с работниками остались без заказов.

— Сейчас я вижу, что мы больше ничего не делали, не вкладывались в развитие, — считает он. — Наступил февраль прошлого года, все стало плохо. Был период, когда мы три недели провели без работы. Тогда я понял: нужно что-то менять. Пересмотрел свой бизнес, понял, что нужно плотно заняться маркетингом. Стал изучать вопрос: бизнес-курсы, семинары, статьи. Завели аккаунт в Instagram, вложились в продвижение сайта. Правда, он не дает такого результата, как хотелось бы. Больше всего выстрелил Instagram, основные заказчики приходят оттуда.

Причем заказы идут со всей Беларуси: Рогачев, Глуск, Жлобин, Светлогорск, Орша, Осиповичи, Минск и так далее. Но это не только у нас, спрос на бобруйских мебельщиков высокий, потому что у нас сильная конкуренция. Я вообще считаю, что Бобруйск — это мебельная столица Беларуси. У нас огромное количество предпринимателей, которые занимаются мебелью. В нашем городском мебельном чате — 49 человек, в чате фурнитурщиков — еще 80. На 200 тыс. населения в городе это много. Плюс у нас есть лесотехникум, где учатся на мебельщиков, и производитель «ФанДОК».

Высокая конкуренция, по словам Евгения, заставляет снижать цены и придумывать новые ходы: например, бесплатный замер и доставку. Для бобруйских предпринимателей это обычное дело.

— Что касается цен, то разница может быть существенная. Если сравнивать с Минском, то в Бобруйске, к примеру, вам могут сделать хорошую кухню за $1800 в эквиваленте, а в Минске за нее возьмут уже $2600, — объясняет Евгений и добавляет, что такая разница в цене получается далеко не из-за того, что в Минске дороже аренда или выше зарплата работников.

— Мы думали открыть производство в столице. Самый дешевый вариант аренды помещения под Минском был на уровне €2,7—3, тогда как в Бобруйске аренда стоит в районе €0,5—1,5. Что касается зарплат, то в Бобруйске в нашей сфере девочки-менеджеры, которые принимают и рассчитывают заказы, готовы работать за 500 рублей. У сборщиков зарплата разная. В основном это процент от сделки. У нас они могут и $800 в эквиваленте получить. Ну и опять же, очень много людей требуется в этой сфере (к слову, приезжайте на работу в Бобруйск, будем вам рады). Я думаю, зарплаты даже сопоставимы с минскими.

Поэтому аренда и стоимость рабочей силы — это не те факторы, которые повлияют на стоимость. Мне кажется, что в Минске просто есть более платежеспособные клиенты. Если покупают, то отчего бы и не продать? Кстати, интересно, что еще довольно высокие цены на мебель в Витебской области, там даже дороже, чем в Минске. Я думаю, это происходит потому, что там, наверное, нет конкуренции.

«Если очень сильно пашешь, то и в нашей стране, и в любой другой можешь заработать достойно»

Грустные бобруйские рейтинги в плане работы Евгения не пугают. Будучи оптимистом, он смотрит на ситуацию под другим углом.

— Да, есть предприятия, которые закрылись, хотя казалось, что этого не будет никогда. Но для предприимчивых людей это и хорошо: там появилось очень много площадей под аренду, — рассуждает он. — Многие предприимчивые люди этим пользуются. Я на себе это вижу. Если сравнивать поиски помещения сейчас и два года назад, то сейчас количество свободных арендных площадей уменьшилось. Искать было гораздо сложнее, потому что за это время открылось много различных производств ДСП, фурнитуры и так далее.

Все от человека зависит, я считаю. Нет работы — попробуй создать ее для себя сам.

Если тут сложная ситуация с работой, значит, тут дешевые рабочая сила и аренда. Пожалуйста, развивайтесь и работайте на всю страну. У меня много знакомых, которые живут в небольших городах, но делают свой бизнес на всю страну. У одних фирма по грузоперевозкам, они работают по всей Беларуси и России, у других сельхозпредприятие в деревне с поставками по всей стране. Люди крутятся.

Но при этом бобруйчанин подчеркивает: на начальном этапе бизнеса нужно очень много работать, часто даже без выходных.

— Если очень сильно пашешь, то и в нашей стране, и в любой другой можешь заработать достойно. К примеру, сейчас я зарабатываю гораздо больше, чем средняя зарплата по стране, но для этого нужно сделать свой выбор и работать. Поэтому, люди, все в ваших руках, — мотивирует он и добавляет, что в белорусском менталитете почему-то засело слово «дайте».

— Не устраивает вас 300 рублей? Идите в IT, там офигенная зарплата и сильная нехватка кадров. Правда, нужны навыки. А, не берут? Тогда идите экономистами, там 1000 рублей платят. А, тоже не знаете? А что вы знаете? Что умеете? Ничего. Ну, тогда 300 рублей, извините. Это и есть конкурентный рынок. Пожалуйста, учитесь, оканчивайте курсы и работайте. Вот у меня однокурсник переучился на программиста за год. Сначала 1000 рублей зарабатывал, потом больше и больше.

Про переезд в Минск или за границу Евгений не думает. Говорит, ему и в Бобруйске отлично: здесь друзья, жена, дети и жилье.

— Я в Бобруйске строю дом, купил на аукционе участок. Мне нравится этот город, я не вижу смысла уезжать, — считает он. — Ну, возьмем хотя бы тот же Минск. Дороже мебель? Ну так и жизнь там дороже, а мы и так на Минск работаем. Законы те же, порядки тоже. Смысла нет. Другая страна? У меня много знакомых уехало. Один уехал в Польшу. Не все там так хорошо, как описывают. Да, работая так, как здесь, я бы зарабатывал больше. Но налоги там выше, если идти в наем, то зарплаты не такие уж высокие, чтобы вот так взять и менять страну, переучивать язык и бросать все здесь.