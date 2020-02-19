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Стоит ли белорусам бояться очередной девальвации?

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  • 19.02.2020, 13:48
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Стоит ли белорусам бояться очередной девальвации?

Мы сегодня вплотную подошли к рекорду американской валюты.

Начало торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 19 февраля ознаменовалось очередным ростом курса доллара. Почему он стал расти, как долго это продлится и может ли в ближайшее время произойти резкий скачок доллара по отношению к белорусскому рублю?

Доллар бьет рекорды, пишет intex-press.by. Стоит ли белорусам бояться очередной девальвации?

Во вторник, 18 февраля, был зафиксирован самый высокий после девальвации 2016 года курс доллара – 2,2030 BYR. Но уже 19 февраля стало понятно, что и этот рекорд может быть побит: если в самом начале торгов за доллар давали 2,2041 белорусского рубля, то уже через полчаса его продавали за 2,2044. И это только начало!

Почему доллар растет?

Заметный рост доллара в Беларуси, который наблюдается с начала февраля, по словам Вадима Иосуба, старшего аналитика «Альпари», обусловлен несколькими факторами.

Во-первых, американская валюта сейчас укрепляется во всем мире из-за того, что в экономике США относительно других экономических гигантов, таких, к примеру, как Япония, где произошло падение ВВП, все хорошо.

Во-вторых, сам белорусский рубль снизился к корзине валют из-за некоторых внутренних причин. К примеру, из-за необоснованного роста доходов населения люди стали больше покупать валюты, чем продавать. А на предприятиях возникли проблемы с экспортом нефтепродуктов и калийных удобрений из-за отсутствия поставок нефти и контрактов с Китаем соответственно.

– Это все накладывается одно на другое. Что получается: белорусский рубль снижается ко всем валютам, но доллар растет быстрее остальных, потому что он растет во всем мире, в результате мы получаем ярко выраженный рост курса доллара в Беларуси, – поясняет Вадим Иосуб.

Девальвации не будет?

Дороже всего белорусский доллар стоил 10 февраля 2016 года – 2,2069 рубля. По мнению финансового аналитика, этот рекорд может быть побит в ближайшие дни.

– Мы сегодня вплотную подошли к рекорду: если белорусский рубль снизится даже на долю процента, рекорд будет побит, – уверен Вадим Иосуб.

Как долго доллар будет расти и на сколько в итоге вырастет, экономист прогнозировать не берется.


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