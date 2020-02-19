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Reuters: У российских самолетов Superjet нет никаких покупателей

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  • 19.02.2020, 21:08
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Reuters: У российских самолетов Superjet нет никаких покупателей

Самолеты, которые РФ планировала масштабно продавать, оказались никому не нужными.

Главный российский пассажирский реактивный самолет Sukhoi Superjet 100, задуман как соперник Airbus, Bombardier и Embraer, не подтвердил в этом году заказ вне давнего соглашение с государственным перевозчиком, сообщил Reuters со ссылкой на собственные источники.

Компания пассажирских авиаперевозок Sukhoi, которую контролирует российский государственный холдинг Rostec, надеялась продать сотни Superjets. Но из-за слабого спроса, проблем с обслуживанием и задержек с поставкой запчастей, использует лишь 142 самолеты.

Российский "Аэрофлот", в составе которого уже есть 54 Superjet, ожидает в этом году получить еще 17 самолетов, сообщило Министерство торговли и промышленности РФ. Еще 100 самолетов "Аэрофлот" взял в аренду между 2019 и 2026 годами.

По данным Reuters на данный момент нет других клиентов в Sukhoi нет. Жизнеспособность компании напрямую зависит от государственной поддержки, поскольку коммерческих заказов так и не появилось.

Sukhoi Superjet 100 в основном эксплуатируется внутри России региональными авиакомпаниями, корпорациями и государственными структурами. Самолет имел неоднозначный успех с иностранными перевозчиками. В прошлом году ирландская авиакомпания CityJet прекратила эксплуатацию своих семи Superjets, а в прошлом году мексиканский Interjet заявил, что планирует продать свои 22 Superjets.

В компании отказались раскрывать свой портфель клиентов. "Компания работает над выполнением контрактов в интересах операторов и заказчиков самолетов, основным из которых является российский перевозчик" Аэрофлот ", - сказано в сообщении Sukhoi.

Также, три крупнейшие российские частные авиакомпании - S7, UTair и Ural Airlines не планируют ли они купить или взять в аренду Superjets этого года. Пять других — не ответили на запросы.

Авиакомпания IrAero, базирующейся на Дальнем Востоке России, ранее требовала от Sukhoi компенсации, ссылаясь на низкие технические показатели Superjet и "условия контракта далеко не самые выгодные для пользователей".

В прошлом году компания заявила, что продаст покупателям 16 самолетов. Однако в конце концов доставила лишь восемь, пять из которых были переданы в аренду "Аэрофлота".


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