Симона Халеп: Соболенко очень сильно бьет по мячу 20.02.2020, 9:18

Симона Халеп

Вторая ракетка мира оценила свои шансы в игре с белорусской теннисисткой.

Вторая ракетка мира из Румынии Симона Халеп поделилась для корреспондента pressball.by ожиданиями от матча с Ариной Соболенко в 1/4 финала "Премьера" в Дубае.

- Расскажите немного о предстоящем матче с Ариной Соболенко. Какая опасность от нее исходит?

- Что тут говорить, она очень сильно бьет по мячу. На турнире в Аделаиде мне не удавалось ей отвечать столь же сильно. Но завтра будет новый день.

Я уже не та, что была в Австралии. Надеюсь, смогу сыграть лучше.

В январе на турнире в Аделаиде Соболенко обыграла Халеп в четвертьфинале — 6:4, 6:2. Поединок в Дубае пройдет 20 февраля. Начало — в 20.00 по белорусскому времени.