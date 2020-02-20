«За проезд почему пенсионеры платят до сегодняшнего дня?» 2 20.02.2020, 17:31

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иллюстрационное фото bymedia

Как живется белорусам на пенсии.

Об этом рассказывает жительница Минска пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- Я – пенсионерка, живу одна, мне пенсии не хватает. Проезд почему пенсионеры платят до сегодняшнего дня? В Москве не платят, даже в Киеве не платят! А у нас все платят, платят, платят… Даже одну остановку не проедешь, надо платить.

За квартиру заплатишь – и все, ерунда останется.

А цены-то какие в магазинах! Возьмешь 15-20 рублей, на три дня – маловато. Купишь сметану, хлеб, молоко, необходимое и все.

А Лукашенко? Лукашенко живет свою жизнь - и счастливо, и нормально. Что он думает о пенсионерах? Не знаю, ничего не думает, наверное.