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Германия, Франция и Испания создают прототип боевого самолета будущего

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  • 20.02.2020, 17:40
Германия, Франция и Испания создают прототип боевого самолета будущего
Модель самолета системы ведения воздушных боев будущего
Фото: AFP

Соглашение в рамках крупнейшего в Европе оборонного проекта подписано в Париже.

Германия, Франция и Испания подписали соглашение о строительстве прототипа самолета системы ведения воздушных боев будущего (Future Combat Air System, FCAS) в рамках крупнейшего в Европе оборонного проекта, пишет dw.com. Свои подписи под документом в четверг, 20 февраля, в Париже поставили министры обороны Германии и Франции - Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Флоранс Парли, а также госсекретарь Испании по вопросам обороны Анхель Оливарес Рамирес.

Крамп-Карренбауэр назвала подписание договора «первым важным шагом» на пути к строительству боевого самолета будущего, который к 2040 году должен прийти на смену многоцелевым германским самолетам Tornado IDS и европейским истребителям Eurofighter Typhoon.

«Мы хотим следовать в Европе совместным путем» с учетом предстоящих проектов в области обороны, подчеркнула немецкий министр. «За подобными оборонительными системами всегда стоит нечто большее, чем просто техника, а именно: совместные усилия, общая политическая воля и единое стратегическое понимание», - добавила она.

Многомиллионный кредит Германии

Комитет бундестага по бюджетным вопросам на минувшей неделе одобрил кредит в размере 77 млн евро на разработку прототипа. Как ожидается, первый исследовательский этап продлится около 18 месяцев.

Кроме того, Крамп-Карренбауэр и Парли в ходе встречи подписали с госсекретарем Испании соглашение о намерениях, поскольку Мадрид присоединился к инициативе лишь недавно. «Подобные проекты - не исключительно германо-французские», по возможности они должны иметь еще более широкое европейское представительство, уверена министр обороны ФРГ.

Боевой комплекс

Система ведения воздушных боев будущего FCAS предполагает строительство не только отдельных боевых самолетах, но также и целой системы, включающей сопровождающие отряды беспилотников, флагманские и патрульные самолеты, наземные станции и спутники. Весь комплекс систем должен обмениваться данными в режиме реального времени. Общая стоимость проекта оценивается в сумму до 50 млрд евро.

Ранее на разработку концепции Германия и Франция уже выделили по 32,5 миллиона евро. В рамках этого исследования до конца 2020 года предполагается составить детальный план того, что будет входить в новую систему. Руководство проектом осуществляет Франция.


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