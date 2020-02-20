Из России вывели еще $190 миллиардов под разговоры об амнистии капиталов 20.02.2020, 20:29

Программа добровольной декларации «офшорных кубышек» закончилась провалом.

Правительство России закрывает программу амнистии капиталов, в рамках которой крупному бизнесу предлагалось вернуть в страну активы и деньги в обмен на гарантии непреследования за налоговые и валютные нарушения, передает finanz.ru.

Очередной раунд амнистии - третий с 2015 года, когда президент РФ Владимир Путин призвал миллиардеров на помощь падающей экономике, - завершится 29 февраля. Четвертого этапа не предусматривается, сообщил «Интерфаксу» статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Бог любит троицу, - объяснил он. - Зачем устанавливать срок, если все время его переносить. Позиция Минфина, что продлеваться не должно».

Последний раунд амнистии оказался самым коротким и продолжался всего пять месяцев (с 1 июля 2019 года). В этот период россияне могли добровольно задекларировать имущество и счета за рубежом, получив освобождение от уплаты НДФЛ и налога на прибыль контролируемых иностранных компаний, при условии что они станут налоговыми резидентами РФ.

Денежные средства предлагалось репатриировать в банки, расположенные на территории России, а компании - перерегистрировать в специальных административных районах (САР) на территориях Калининградской области и Приморского края.

Но ни апелляции к патриотизму, ни создание внутренних офшоров с нулевым налогом на дивиденды не смогли развернуть вспять реку денег, покидающих Россию. По данным ЦБ, за пять лет амнистии чистый отток капитала из составил составил 189,6 млрд долларов.

Максимальным он был в 2018 году (63 млрд долларов), а по итогам прошлого года замедлился в 2,3 раза - до 27 млрд долларов. В 2015-м частный сектор вывез 57 млрд долларов, в 2016-м - 18 млрд, в 2017-м - 24 млрд.

Цифры по оттоку колеблются, но это по большей части отражение движения спекулятивных иностранных денег на финансовом рынке, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. В 2018 году, напуганные санкциями против «Русала», нерезиденты сбрасывали российские гособлигации и акции российских компаний, и отток стал рекордным с 2014 года.

А прошлом году, наоборот - вложили 20 млрд долларов в долговые бумаги Минфина, когда стало ясно, что администрация Трампа не желает идти на жесткие меры.

При этом структурный отток капитала из России стабилен при любой политике: из года в год 20-30 млрд долларов бизнес выводит из страны в виде «прямых инвестиций» за рубеж, отмечает Долгин. Это деньги, которые компании отправляют в капитал офшорных структур, паркуя прибыль за пределами страны.

В прошлом году такой отток составил 26 млрд долларов, годом ранее - 30 млрд, в 2017-м - 36 млрд, в 2015-16 гг - по 20 млрд. В сумме за пять лет амнистии - 136 млрд долларов.

Самым популярным направлением остается Кипр, куда на 1 июля 2019 года россияне инвестировали 200,2 млрд долларов - сумму в 9,5 раз превышающую ВВП острова. По сравнению с началом амнистии капиталов она выросла на 84 млрд долларов, или 74%.

На втором месте - Нидерланды (47 млрд долларов), на третьем - Австрия (26,6 млрд долларов).

«Домохозяйства и корпорации, вероятно, останутся чистыми экспортерами капитала до тех пор, пока не увидят признаков структурной трансформации» экономики, прогнозирует Долгин.