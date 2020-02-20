В Ушачском районе рыбак провалился под лед, но успел позвонить матери 20.02.2020, 20:47

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ЧП произошло на озере Черствятское.

В четверг, 20 февраля, на Витебщине едва не погиб 29-летний мужчина. Об инциденте проинформировали в пресс-службе областного УМЧС.

Несчастный случай произошел на озере Черствятском недалеко от деревни Апанасковичи, что в Ушачском районе. Утром, примерно в 09.35 часов, в МЧС позвонила женщина и сообщила, что ее сын-рыбак тонет.

Мужчина провалился под лед, когда выбирался с лодкой на берег.

Фото: МЧС

– Прибывшие по вызову спасатели увидели на водоеме в 50 метрах от берега мужчину. Рыбак из-последних сил держался за резиновую лодку. Сельчанина вытащили на берег сотрудники МЧС с помощью спасательных веревки и круга. Спасенного передали медикам, – пояснили в пресс-службе.

Выяснилось, что молодой мужчина в тот день рыбачил на озере с лодки. Но выбираясь на берег, он двигался по озеру и провалился под лед. Рыбаку повезло, что он не только успел ухватиться за надувную лодку, но еще и смог позвонить своей матери и попросить о помощи. Сейчас мужчина находится в больнице, у него было диагностировано общее переохлаждение.