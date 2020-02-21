Эскалация в Идлибе: турецкий артобстрел против российских авиаударов 1 21.02.2020, 10:35

2,191

Фото: Getty Images

Чем закончится противостояние?

Российское минобороны обвинило Турцию в поддержке наступления боевиков на позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Ведомство отчиталось об авиаударах по позициям этих боевиков - а турецкая сторона в свою очередь объявила, что в результате действий ее военнослужащих были убиты десятки сирийских военных, сообщает ВВС.

Турция заявила, что двое турецких солдат были убиты и пятеро получили ранения в результате авиаударов, которые, по утверждению Анкары, нанесла сирийская армия на северо-западе Сирии. В результате общие потери турецкой армии в Идлибе в этом месяце составили 15 человек.

Турецкое минобороны также сообщило, что в боях с турецкими военнослужащими погибли 50 сирийских военных. Кроме того, Турция утверждает, что сирийская армия потеряла пять танков, два бронетранспортера, два вооруженных пикапа и одну гаубицу.

Эскалация между Россией и Турцией

Незадолго до того, как Турция объявила о гибели своих военнослужащих в результате авиаударов в Идлибе, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил, что группировка бомбардировщиков Су-24 нанесла авиаудар по боевикам в этой сирийской провинции.

В сообщении говорится, что протурецкие боевики при поддержке артиллерии турецких вооруженных сил прорвали оборону сирийской армии в районе населенных пунктов Кминас и Найраб в провинции Идлиб.

Турецкие СМИ в свою очередь утверждают, что со стороны Турции наступление боевиков поддерживала не только артиллерия - по данным журналистов, также были задействованы танки и спецназ. Официально эту информацию не подтверждает ни одна из сторон конфликта.

"Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки", - цитирует РИА Новости сообщение центра примирения.

Фото: Getty Images

В сообщении говорится, что в результате при поддержке российской авиации сирийским войскам удалось остановить наступление боевиков и уничтожить один танк, шесть боевых машин пехоты и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением.

"По линии деконфликтинга до турецкой стороны была доведена информация о том, что российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по подразделениям сирийской армии... После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен", - заявили в ЦПВС.

В администрации президента Турции в свою очередь отметили, что все кадровые турецкие военнослужащие, погибшие или пострадавшие в Идлибе в четверг, стали жертвами сирийского авиаудара, а не российского. Данных о погибших со стороны боевиков турецкая сторона не приводит.

Ближе к вечеру министерство обороны Турции заявило, что не имеет претензий к российской стороне в связи с ситуацией в Идлибе. В ведомстве подчеркнули, что такие претензии у Турции есть только к официальным властям Сирии.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о неизбежном начале турецкого военного наступления в Идлибе, последнем анклаве боевиков в Сирии, на который начали наступление сирийские силы при поддержке российской авиации.

В четверг местные СМИ сообщили, что турецкие войска совместно с отрядами протурецких боевиков из сирийской оппозиции начали военную операцию на юго-востоке Идлиба против армии президента Сирии Башара Асада.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб продолжает накаляться с начала февраля. Армия Асада вместе с проиранскими военными группировками продолжает наступление в Идлибе, что вызывает недовольство Турции.

В ходе наступления силы Асада наносят удары не только по радикальным исламистским формированиям, но и по формированиям сирийской оппозиции, которые поддерживает Турция.

Подразделения, которые раньше были известны как "Свободная сирийская армия", и часть которых обучали и экипировали турецкие инструкторы, объединились в "Национальную армию". Турция не может отказаться от альянса с ней, так как "Национальная армия" помогает Анкаре бороться с курдскими отрядами и противостоять радикальным исламистам.

Кроме того, у Турции вызывает тревогу наступление сирийской армии в Идлибе, так как она считает этот регион своей зоной влияния. Согласно условиям соглашений в Сочи 2017 года, в Идлибе должна быть создана демилитаризованная зона, по периметру которой должны быть выставлены турецкие посты при поддержке тяжелой техники.