закрыть
21 февраля 2020, пятница, 13:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Эскалация в Идлибе: турецкий артобстрел против российских авиаударов

1
  • 21.02.2020, 10:35
  • 2,191
Эскалация в Идлибе: турецкий артобстрел против российских авиаударов
Фото: Getty Images

Чем закончится противостояние?

Российское минобороны обвинило Турцию в поддержке наступления боевиков на позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Ведомство отчиталось об авиаударах по позициям этих боевиков - а турецкая сторона в свою очередь объявила, что в результате действий ее военнослужащих были убиты десятки сирийских военных, сообщает ВВС.

Турция заявила, что двое турецких солдат были убиты и пятеро получили ранения в результате авиаударов, которые, по утверждению Анкары, нанесла сирийская армия на северо-западе Сирии. В результате общие потери турецкой армии в Идлибе в этом месяце составили 15 человек.

Турецкое минобороны также сообщило, что в боях с турецкими военнослужащими погибли 50 сирийских военных. Кроме того, Турция утверждает, что сирийская армия потеряла пять танков, два бронетранспортера, два вооруженных пикапа и одну гаубицу.

Эскалация между Россией и Турцией

Незадолго до того, как Турция объявила о гибели своих военнослужащих в результате авиаударов в Идлибе, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил, что группировка бомбардировщиков Су-24 нанесла авиаудар по боевикам в этой сирийской провинции.

В сообщении говорится, что протурецкие боевики при поддержке артиллерии турецких вооруженных сил прорвали оборону сирийской армии в районе населенных пунктов Кминас и Найраб в провинции Идлиб.

Турецкие СМИ в свою очередь утверждают, что со стороны Турции наступление боевиков поддерживала не только артиллерия - по данным журналистов, также были задействованы танки и спецназ. Официально эту информацию не подтверждает ни одна из сторон конфликта.

"Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки", - цитирует РИА Новости сообщение центра примирения.

Фото: Getty Images

В сообщении говорится, что в результате при поддержке российской авиации сирийским войскам удалось остановить наступление боевиков и уничтожить один танк, шесть боевых машин пехоты и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением.

"По линии деконфликтинга до турецкой стороны была доведена информация о том, что российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по подразделениям сирийской армии... После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен", - заявили в ЦПВС.

В администрации президента Турции в свою очередь отметили, что все кадровые турецкие военнослужащие, погибшие или пострадавшие в Идлибе в четверг, стали жертвами сирийского авиаудара, а не российского. Данных о погибших со стороны боевиков турецкая сторона не приводит.

Ближе к вечеру министерство обороны Турции заявило, что не имеет претензий к российской стороне в связи с ситуацией в Идлибе. В ведомстве подчеркнули, что такие претензии у Турции есть только к официальным властям Сирии.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о неизбежном начале турецкого военного наступления в Идлибе, последнем анклаве боевиков в Сирии, на который начали наступление сирийские силы при поддержке российской авиации.

В четверг местные СМИ сообщили, что турецкие войска совместно с отрядами протурецких боевиков из сирийской оппозиции начали военную операцию на юго-востоке Идлиба против армии президента Сирии Башара Асада.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб продолжает накаляться с начала февраля. Армия Асада вместе с проиранскими военными группировками продолжает наступление в Идлибе, что вызывает недовольство Турции.

В ходе наступления силы Асада наносят удары не только по радикальным исламистским формированиям, но и по формированиям сирийской оппозиции, которые поддерживает Турция.

Подразделения, которые раньше были известны как "Свободная сирийская армия", и часть которых обучали и экипировали турецкие инструкторы, объединились в "Национальную армию". Турция не может отказаться от альянса с ней, так как "Национальная армия" помогает Анкаре бороться с курдскими отрядами и противостоять радикальным исламистам.

Кроме того, у Турции вызывает тревогу наступление сирийской армии в Идлибе, так как она считает этот регион своей зоной влияния. Согласно условиям соглашений в Сочи 2017 года, в Идлибе должна быть создана демилитаризованная зона, по периметру которой должны быть выставлены турецкие посты при поддержке тяжелой техники.


популярное за неделю

Мнение

Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич