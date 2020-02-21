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В России развернулась нешуточная борьба за власть

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  • Андрей Илларионов
  • 21.02.2020, 15:09
  • 6,069
В России развернулась нешуточная борьба за власть
Андрей Илларионов
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Кто все эти люди?

В интервью ТАСС В.Путин пролил дополнительный свет на природу кадрового переворота, начатого 15 января этого года в России. Основных новостей, как минимум, четыре.

1. Медведев не знал о своей отставке.

Путин подтвердил неоднократно высказывавшееся предположение о том, что Медведев заранее не знал об отставке – и своей и своего правительства.

А.Ванденко: Вот мы и говорим: спецоперация.

В.Путин: Нет.

А.Ванденко: Никто не знал. А кто знал?

В.Путин: Я знал.

А.Ванденко: А еще?

В.Путин: Разве этого недостаточно?

А.Ванденко: А когда Вы решение приняли?

В.Путин: Не скажу.

А.Ванденко: А Медведеву когда сказали?

В.Путин: Это наши с ним отношения.

А.Ванденко: Но мы же должны знать.

В.Путин: У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали.

А.Ванденко: Заранее? Либо поставили перед фактом?

В.Путин: Заранее обсуждали, он был в курсе того, что происходит.

То, что Путин в своих разговорах с Медведевым упоминал возможность отставки правительства в принципе – без упоминания конкретной даты и конкретного повода, это очевидно. Но четкого разговора о предстоящей отставке правительства именно 15 января 2020 года не было. Если бы Путин заранее обсуждал с Медведевым его отставку, то ему не надо было бы юлить, уходить от прямого ответа журналисту, изобретать двусмысленные фразы. Ему не составило бы труда определенно сказать: Да, мы с Медведевым заранее обсуждали вопрос отставки правительства. Как это и было сделано в ходе разговора накануне их т.н. рокировки в 2011 году. Но ничего подобного в этот раз не было.

2. Путин выбирал премьера из пяти кандидатов.

А.Ванденко: По поводу выбора нового премьера. Кто был в шорт-листе? Называли Мишустина, Собянина… У Вас лежало два указа, и Вы до последнего решали.

В.Путин: Мишустина никто не называл, кроме меня. Я могу Вам сказать, что было три кандидата.

А.Ванденко: Три?

В.Путин: Да. Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже, но Мишустина среди них не было.

А.Ванденко: То есть это было Ваше.

В.Путин: Мое.

Возникают два «мелких» вопроса:

1. Кто именно предлагал Путину кандидатуры премьера?

Мишустина никто не называл, кроме меня.

Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре.

Кто входит в эту группу, состоящую, судя по контексту, не из одного лица, из которой никто не называл Мишустина? Кем именно было предложено три, а потом, вспомнилось, даже четыре кандидатуры?

2. Ну и, конечно, кто эти три – четыре лица, какие были предложены Путину в качестве кандидатов в премьеры?

3. Путин выбрал Мишустина не из тех кандидатур, какие были Путину предложены

Путин намеренно сообщил о своем выборе, не совпавшем с предложениями тех, кто советовал ему кандидатов, причем сообщил об этом даже с некоторым вызовом:

В.Путин: Мишустина никто не называл, кроме меня. Я могу Вам сказать, что было три кандидата.

А.Ванденко: Три?

В.Путин: Да. Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже, но Мишустина среди них не было.

А.Ванденко: То есть это было Ваше.

В.Путин: Мое.

Никогда ранее Путин не делился с общественностью тем, как именно он выбирал своих премьеров – Касьянова, Фрадкова, Зубкова, Медведева. Сейчас он нарушил это правило. Более того, он прямо сказал, что его выбор оказался иным, чем те предложения, какие ему кем-то были сделаны.

4. Путин дистанцировался от правительства, подчеркнув, что эта команда не его, а Мишустина

В.Путин: Знаете, я подбирал не по критерию, согласно которому о людях ничего не известно, а по критериям их профессиональной пригодности. Для меня, для Михаила Владимировича Мишустина эти люди как раз известны как хорошие специалисты. И в значительной степени я в этом смысле ориентировался на его мнение, именно на его. Были несколько кандидатов, когда я даже сомневался, но Михаил Владимирович доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз будет наиболее востребован. Я с ним согласился, потому что, в конце концов, это он формирует свою команду, и от того, насколько она будет слаженно работать, будет зависеть конкретный конечный результат.

Во-первых, Путин сообщил, что он уступил Мишустину несколько кандидатов, по которым у него были сомнения.

Во-вторых, он повторил слова самого Мишустина, сказанные тем еще 21 января, о правительстве как нашей команде, то есть команде не Путина, а его, Мишустина.

5. Что имеем в сухом остатке?

В целом (хотя и с некоторыми коррективами) подтверждаются наблюдения, сформулированные на этих страницах 22 января в тексте «Ваши – поправки. Наши – правительство и генпрокурор»:

1. Группа товарищей сделала Путину предложение (от которого он не смог отказаться) – отправить Медведева и его правительство в отставку.

2. Путину пришлось выполнить это предложение, даже не поставив Медведева заранее в известность.

3. Для баланса (?), в отместку (?), для защиты от этой группы товарищей (?) Путин перенаправил Медведева в Совбез своим заместителем.

4. Группа товарищей предложила Путину несколько кандидатов на пост премьера.

5. Путин не согласился ни с одним из этих кандидатов, но выбрал компромиссную фигуру, оказавшуюся приемлемой и для него и для группы товарищей.

6. В результате переговоров Путина с группой товарищей Мишустин в качестве главы правительства получил невиданную доселе свободу рук, начиная с возможности формирования своего (не путинского) правительства (т.н. «нашей команды») до проведения относительно автономной политики.

7. Группа товарищей, очевидно, также требовала головы Кадырова, но Путину удалось его не сдать.

8. Поправки в Конституцию, к которым привлечено столь значительное общественное внимание, затеяны и используются, похоже, прежде всего в качестве дымовой завесы для сокрытия главного.

9. Главное – это то, что в Кремле развернулась нешуточная борьба за власть. За реальную власть.

Хотя ряд конкретных предположений был уже ранее высказан, в том числе и на этих страницах, российское общество должно знать точно: кто эти люди?

1. Кто именно сделал Путину предложение об отставке правительства Медведева, от которого тот не смог отказаться?

2. Кто именно был предложен Путину в качестве трех-четырех кандидатов в премьеры, с которыми Путин не согласился?

3. Кто именно предложил Путину этих кандидатов?

Кто все эти люди?

Андрей Илларионов, ЖЖ


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