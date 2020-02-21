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Цены на золото достигли максимума за последние семь лет

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  • 21.02.2020, 21:38
Цены на золото достигли максимума за последние семь лет

Помимо золота растет в цене и другой драгоценный металл.

В пятницу, 21 февраля, цена на золото достигла максимума за последние семь лет. Его подорожание связано с растущими опасениями инвесторов по поводу влияния коронавируса на экономическую активность и глобальный рост, сообщает Reuters (перевод — tut.by).

В пятницу золото подорожало на 0,9% и побило предыдущий ценовой рекорд, установленный 14 февраля 2013 года. Сейчас золото стоит 1 633,46 доллара за унцию. За неделю цена на драгоценный металл выросла на 3%. Эксперты связывают эту тенденцию со вспышкой коронавируса, которая вызвала падение на фондовых рынках.

— Нежелание инвесторов рисковать поддерживает золото, — полагает аналитик Quantitative Commodity Research Питер Фертиг.

Помимо золота растет в цене и другой драгоценный металл — палладий. За неделю он подорожал на 11% и сейчас стоит 2 712,995 доллара за унцию.

Цены на золото начали расти еще до вспышки коронавируса. В сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018-го золото подорожало на 27%.


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