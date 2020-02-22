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Белоруска обнаружила в сигаретах вещество, напоминающее ртуть

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  • 22.02.2020, 8:35
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Белоруска обнаружила в сигаретах вещество, напоминающее ртуть

Странный случай произошел в Оршанском районе.

Дней десять назад Валентина, жительница деревни Бабиничи Оршанского района, купила в местном магазине блок сигарет. Во время курения она периодически замечала, что некоторые из сигарет потрескивали, а потом гасли. Подруга предложила одну из них разобрать. Внутри женщины увидели небольшие шарики и предположили, что это может быть ртуть, сообщает tut.by.

По словам Валентины, она никогда не курит дома перед детьми. Только на улице, поэтому внимание на треск сразу не обратила. К тому же, продолжает женщина, всего в блоке 10 пачек. Позже, когда она снова и снова прокручивала в голове данную ситуацию, вспомнила, что потрескивание слышала только от сигарет в трех-четырех упаковках. При этом «бракованными» были всего штук пять из пачки. И лишь в последней трещали многие.

— Обычно это было так: сигарета немного трещала, потом затухала, и я ее выбрасывала. Думала, может, веточка какая-то попала, — возвращается к тем событиям собеседница. — А тут у меня была изжога. Мне посоветовали стрясти немного пепла и съесть. Я закурила, сделала пару затяжек, стрясла на ладонь — и из сигареты посыпались мелкие шарики. Я их выбросила, но предположила, что это может быть ртуть.

По словам Валентины, все, кому она рассказывала о своем предположении, говорили: такого не может быть.

— Мне не поверили. Я подумала, что ошиблась, — говорит собеседница.

Второй человек, который обратил внимание на странный треск в сигаретах, была подруга Валентины — Ольга.

Приятельницы пили кофе во дворе у Ольги. Валентина закурила, сигарета затрещала. Ольга, продолжает Валентина, взяла коробку от сока и вытряхнула на нее все из сигареты — вместе с табаком оттуда посыпались и шарики.

— Сразу я сомневалась, что это за шарики, — это уже Ольга говорит. — Когда Валентина уходила, она оставила мне три сигареты. Я взяла баночку и на улице разломала еще одну сигарету. Там тоже были шарики. При этом, если в банке их покрутить, они собирались в один шар. А из курса школьной химии я знаю, что так происходит со ртутью.

Куда обращаться в такой ситуации, продолжает Ольга, она не знала. Коллеги на работе посоветовали звонить в МЧС.

Сразу, вспоминает собеседница, к ней приехала милиция, потом спасатели. У последних был «специальный прибор», который запищал, когда его поднесли к банке с шариками. Сотрудники МЧС проверили и дом Ольги, но там было все в порядке.

— Но в дом я ничего и не вносила, — рассказывает она.

Приезжала милиция и к Валентине. Они, вспоминает собеседница, сфотографировали оставшиеся сигареты и пачку. Позже, когда женщина ушла на работу, домой к ней приезжали еще раз. Скорее всего, предполагает, это были работники МЧС.

— Они забрали все, что осталось от этой последней упаковки, — рассказывает Валентина.

Свое здоровье Валентина описывает так: нормально. Случалось, признается, что, пока она курила сигареты из этого блока, у нее болела голова. Но было ли это из-за шариков, утверждать не берется. Говорит, на тот момент не связывала две эти ситуации.

Заявление в милицию женщина пока не писала. На вопрос почему, объясняет, что человек она неконфликтный.

Ольга тоже отказалась от заявления.

— Я только попросила, чтобы все проверили. Потому что курит много людей, — говорит она.

— 21 февраля в центр оперативного управления МЧС поступило сообщение об обнаружении в сигаретах вещества, напоминающего ртуть, — сообщила Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС. — К месту сообщения незамедлительно были направлены подразделения МЧС. Спасателями с использованием газоанализатора произведены замеры в помещениях дома — содержание паров ртути не выявлено. Емкость с сигаретами временно находится на хранении в подразделении МЧС.


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