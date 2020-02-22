Мягкая зима вызвала рекордное падение стоимости электроэнергии в Финляндии 4 22.02.2020, 10:46

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Для жителей страны это стало неожиданным «подарком природы».

Мягкая ветреная зима пришлась на руку финским потребителям электроэнергии. Как сообщает энергетическая биржа стран Северной Европы Nord Pool, в начале зимы стоимость электроэнергии была для финнов весьма выгодной, пишет финское издание Iltalehti.

На прошлой неделе биржевая стоимость электроэнергии на несколько часов опустилась в Финляндии до рекордно низких показателей. А в январе 2020 года она снизилась на 17 евро за мегаватт-час по сравнению с показателями января 2019 года.

«Рост альтернативной энергетики, зависимой от погодных условий, сотрясает рынок», — сообщает эксперт Энергетического агентства Финляндии Олли Тайпале (Olli Taipale).

На практике это значит, что распространение альтернативных методов производства электроэнергии, например, ветрогенераторов, может начать сказываться на стоимости электроэнергии еще сильнее, чем раньше. По этой же причине биржевая стоимость электроэнергии в этом году настолько выгодная.

Благодаря ветреной погоде этой зимой ветрогенераторы работали на полную мощность. Поскольку сильных морозов не было, расход электроэнергии на отопление снизился. Предложение превысило спрос.

«Для активных потребителей электроэнергии ситуация оказалась выгодной», — подытоживает Олли Тайпале.

Рекордно низкая стоимость электроэнергии

Понедельник, 10 февраля, войдет в историю электроэнергии Финляндии. В промежуток между часом ночи и пятью часами утра в стране впервые была зафиксирована отрицательная стоимость электроэнергии.

Самая низкая цена отмечалась в промежуток между двумя и тремя часами ночи — минус 20 евроцентов за мегаватт-час. В эту ночь электроэнергия также продавалась в убыток производителям в Швеции, Дании и Германии.

По мнению Тайпале, явление отрицательной стоимости электроэнергии становится все более распространенным. Подобные случаи уже были зафиксированы и в других странах Европы.

«В Германии, где альтернативные методы получения электроэнергии распространены больше, был день, когда стоимость электроэнергии оставалась отрицательной на протяжении 23 часов».

На практике отрицательная стоимость означает, что энергетические компании сами вынуждены платить за производство электроэнергии.

Однако в счетах за электроэнергию, получаемых бытовыми потребителями, отрицательная стоимость пока никак не проявляется. В счет по-прежнему включаются налог на электроэнергию и фиксированная месячная оплата.

Стоимость в счетах за электроэнергию сможет измениться, если цена будет низкой в течение долгого времени.

Снижение стоимости электроэнергии может стать выгодным для потребителя

Юкка Йоронен (Jukka Joronen), эксперт по рынкам энергетического концерна Tampereen sähkölaitos, отмечает, что сейчас потребители ведут себя активно. Многие внимательно следят за изменениями цен на электроэнергию.

«Предполагается, что снижение биржевой стоимости электроэнергии сделает потребителей более активными», — рассказывает Йоронен.

По мнению Юкки Йоронена, для клиентов, заключивших спот-контракты, привязанные к биржевой стоимости электроэнергии, начало года было выгодным.

«Год-полтора назад долгосрочные контракты считались более выгодными. Сейчас ситуация изменилась».

В январе держатель спот-контракта в среднем платил энергетическому концерну Tampereen sähkölaitos за киловатт-час на 2,29 евроцента меньше, чем в ноябре.

Клиентам таких договоров часы дешевой электроэнергии действительно выгодны. Однако им приходится страдать, когда стоимость электроэнергии повышается.

В 2019 году средняя суточная биржевая стоимость электроэнергии составляла от 35 до 55 евро за мегаватт-час. Средняя суточная стоимость могла быть как менее десяти, так и больше ста евро. Таким образом, прогнозы об итоговых суммах делать трудно.

Договоры на поставку электроэнергии с фиксированной стоимостью нивелируют скачки цен для потребителя, риски за перепады цен берет на себя продавец. Кроме этого, биржевая стоимость электроэнергии часто выше в дневное время, когда электроэнергия потребляется наиболее активно.

«Учет биржевой стоимости электроэнергии подходит тем потребителям, которые тщательно контролируют расход электроэнергии и намерены тратить ее именно в часы, когда стоимость падает», — говорит Йоронен.

Перепады цен могут стать привычным явлением

Олли Тайпале, эксперт Энергетического агентства Финляндии, считает, что скачки биржевой стоимости электроэнергии могут сохраниться.

«Часов, когда стоимость электроэнергии падает, может стать больше, но то же самое может произойти и с часами, когда стоимость возрастает».

Этот процесс Тайпале объясняет ростом доли негибкого производства электроэнергии. Одна из причин — непрерывное производство электроэнергии на атомных электростанциях.

«Рыночная стоимость электроэнергии должна снизиться и сохраняться низкой долгое время, прежде чем появится смысл закрыть блок атомной электростанции только по причине низкой стоимости электроэнергии».

И хотя в начале 2020 года цены на электроэнергию были низкими, рекордные средние показатели еще не достигнуты. В январе средняя биржевая стоимость электроэнергии составляла 27 евро за мегаватт-час. В июле 2012 года этот показатель падал до 14 евро.

Чтобы снижение биржевой стоимости электроэнергии повлияло на ее фиксированную стоимость, спад должен сохраняться в течение долгого времени.