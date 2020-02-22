Как на самом деле выглядели Нефертити, Юлий Цезарь и другие исторические личности 2 22.02.2020, 15:28

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Художники представили интересный проект.

Авторы boredpanda основательно поработали и представили портреты исторических личностей, живших сотни лет назад, в 21 веке.

Мадам дю Барри

Неферити

Юлий Цезарь

Королева Елизавета I

Александр Великий

Агриппина Младшая

Джейн Остин

Анна Болейн

Мария, Королева Шотландии

Мадам Помпадур

Людовик XIV, Король Солнце

Катерина Арагонская

Людовик XV

Катерина Пар

Мария Антуанетта

Королева Изабелла Кастильская

Император Август

Калигула

Наполеон