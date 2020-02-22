Трамп - Блумбергу и Клобушар: Вы двое вчера проиграли 2 22.02.2020, 17:36

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Президент США выступил с новой порцией критики в адрес соперников-демократов.

Президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборной акции в Колорадо, подверг резкой критике своих соперников, передает «Голос Америки».

В ходе четырехдневного турне по западным штатам Трамп излучал уверенность.

«Не знаю, смотрел ли кто-нибудь вчерашние дебаты, – сказал президент толпе сторонников. – У них очень высокие рейтинги, а мини-Майк вчера выступил неудачно. Я хотел послать ему записку, написав, что не так-то просто делать то, чем я занимаюсь».

Этот едкий комментарий был адресован бывшему мэру Нью-Йорка Майку Блумбергу.

Трамп дал критические оценки и другим претендентам на президентскую номинацию от Демократической партии, сравнивая их выступления на дебатах со своими собственными.

«Я стал президентом благодаря дебатам, потому что я, в отличие от мини-Майка, мог ответить на вопросы», – сказал он.

Для Трампа Блумберг оказался самым обескураживающим элементом предвыборной гонки. Миллиардер вступил в борьбу поздно, лишь в ноябре прошлого года, и потратил более 400 миллионов долларов, благодаря чему всего за три месяца выбился в число фаворитов.

Готовность Блумберга тратить почти безграничные суммы для того, чтобы победить Трампа на выборах, а также язвительный тон многих его реклам явно задевают президента.

Стратегия предвыборного штаба Трампа построена на убеждении, что любого из соперников можно будет называть слишком либеральным или социалистом, и теперь возникли опасения, что стратегам придется разработать новый план, если номинацию получит Блумберг.

В четверг Трамп высказал предположение, что недавние дебаты положат конец кампании Блумберга. По его словам, смертельный удар получила и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар.

«Я думаю, вы двое вчера проиграли», – сказал он, выступая в Колорадо. Президент добавил, что теперь, судя по всему, демократическая номинация достанется Сандерсу.

Трамп приехал в Колорадо-Спрингс, чтобы поддержать сенатора-республиканца Кори Гарднера, позиция которого на предстоящих выборах считается одной из самых уязвимых.

«Мы одержим сокрушительную победу в Колорадо, если вы поможете Кори Гарднеру пересечь эту черту, потому что он был с нами на все 100 процентов, – сказал Трамп, имея в виду недавнее разбирательство по импичменту. – У Кори не было никаких колебаний».