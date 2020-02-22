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В Италии количество заражений коронавирусом достигло полсотни

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  • 22.02.2020, 19:00
В Италии количество заражений коронавирусом достигло полсотни
Иллюстрационное фото

От коронавируса в Италии умерли уже два человека.

На севере Италии вирус Covid-19 обнаружили уже у 50 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

В Ломбардии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения – 39. Кроме того, 11 человек заразились в регионе Венето.

Сообщается также о одного пациента с симптомами респираторных заболеваний в центральной области Умбрия. Отмечается, что этого человека, который мог подхватить вирус в Ломбардии, изолировали.

Наихудшее состояние сейчас у 38-летнего пациента в городке Кодоньо в Ломбардии.

Как сообщалось, от коронавируса в Италии умерли два человека - мужчина и женщина, обоим было больше 70 лет.

Десять муниципалитетов региона изолировали, 250 человек, которые контактировали с инфицированными, находятся в карантине. Власти города Кремона закрыли школы и запретили демонстрации, мэр советует людям не выходить из дома.

В регионе Венето власти распорядились приостановить работу учебных заведений.

Власти Италии утверждают, что принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса.


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