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МВФ допустил наихудший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса

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  • 22.02.2020, 22:23
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МВФ допустил наихудший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса

Существует два варианта развития мировой экономики в свете вспышки коронавируса в Китае.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе выступления в Эр-Рияде заявила, что существует два варианта развития мировой экономики в свете вспышки коронавируса в Китае, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

По ее словам, появление болезни в любом случае скорректирует прогнозы МВФ, которые были опубликованы в январе. Тогда предполагалось, что мировая экономика в 2020 году вырастет на 3,3% по сравнению с прошлым годом. «Но потом коронавирус привел к снижению деловой активности в Китае», — сказала Георгиева.

По ее словам, власти КНР многое сделали для того, чтобы смягчить негативные последствия от коронавируса. При нынешнем базовом сценарии, то есть в случае если распространение болезни прекратится в ближайшее время, китайская экономика вернется к своему нормальному состоянию уже во втором квартале, а значит, влияние на мировую экономику будет минимальным. Как отметила Георгиева, при таком сценарии глобальный экономический рост составит по итогам года 3,2%.

«Но мы рассматриваем и самые худшие сценарии, при которых вирус продолжит распространяться по всему миру, что неизбежно скажется на экономической составляющей», — сказала Георгиева.

По ее словам, именно сейчас необходимо глобальное сотрудничество. «Настало время признать наличие рисков для стран с плохо развитой системой здравоохранения», — добавила директор. Георгиева отметила, что МВФ со своей стороны готов предоставить странам соответствующие кредиты.


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