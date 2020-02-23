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«Думаю, мы добьемся, чтобы этот завод был остановлен»

  • 23.02.2020, 14:37
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«Думаю, мы добьемся, чтобы этот завод был остановлен»
Фото: b-g.by

Брестчане снова вышли на площадь против завода АКБ.

Более 120 человек вышли днем 23 февраля на площадь Ленина в Бресте, чтобы покормить голубей и тем самым в очередной раз показать, что они против аккумуляторного завода рядом с городом, сообщает «Бресткая газета».

По словам правозащитника Романа Кисляка, который был на площади, собравшиеся, в основном, обсуждали круглый стол, который на минувшей неделе провел «АйПауэр». Инициативная группа по борьбе с заводом в мероприятии участие не принимала.

«АйПауэр» сейчас пытается создать видимость разговора с общественностью. Естественно, никакая общественность с ними не общается. Но они всячески пытаются создать видимость этого. Привозят каких-то проплаченных экспертов из других стран и городов и таким образом пытаются всячески пропихнуть этот завод, запустить его и заработать свои деньги, – считает правозащитник – А мы против этого завода, и, я думаю, мы добьемся того, чтобы он не был запущен».

Накануне на ютуб-канале «Народный репортер» вышло видео, в котором блогер Александр Кабанов и один из лидеров инициативной группы Дмитрий Бекалюк проанализировали документы, которые «АйПауэр» хотел предоставить на общественную экологическую экспертизу. По их мнению, там имеются явные признаки подделки.

«Сейчас идет проверка документов в рамках уголовно-процессуального кодекса. Пока нет ее результатов, никакой передачи документов на экспертизу быть не может. «Свинцовая варта» продолжает наблюдение, но не в таком усиленном режиме. Но, наверное, придется вернуться к усиленному», – подчеркнул на площади Дмитрий Бекалюк.


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