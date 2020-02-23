Ученые нашли новый неизвестный вид древнего человека 1 23.02.2020, 15:07

У нас есть их гены.

700 000 лет назад, согласно новому исследованию, древние люди скрещивались с совершенно неизвестной популяцией, которая отделилась от других видов человека, по крайней мере, за миллион лет до этого. Как отметил антрополог и ведущий автор нового исследования Алан Роджерс, недавно обнаруженное межвидовое скрещивание произошло в Евразии и представляет собой самый ранний известный пример спаривания различных видов древних людей, пишет popmech.ru.

Анализ, в ходе которого сравнивались ДНК неандертальцев, денисовцев и современных людей из Европы и Африки, еще раз подтверждает, что гены наших предков (и наши собственные) имеют бесчисленное количество источников.

Когда генетики закончили анализ генома неандертальца в 2010 году, они поняли, что неандертальцы скрещивались с современными людьми в период от 40 000 до 60 000 лет назад. Затем исследование 2018 года показало, что денисовцы, которые исчезли около 50 000 лет назад, передали некоторые из своих генов Homo Sapiens.

Но факт скрещивания, который обнаружили Роджерс и его коллеги, намного старше: группа людей, которые были предками как неандертальцев, так и денисовцев (авторы исследования прозвали их «неандеровцами»), скрестилась со своими предшественниками около 744 000 лет назад.

Эти предшественники, в свою очередь, были частью «суперархической» группы Евразии, численность которой составляла от 20 000 до 50 000 человек.

Таким образом, основное значение исследования заключается в том, что люди мигрировали из Африки в Евразию в течение своей долгой эволюции три раза: 1,9 миллиона лет назад, 700 000 лет назад, а затем 50 000 лет назад.

Первая волна миграции была связана с «суперархаикой». Затем, 700 000 лет назад, за ними последовали неандеровцы, которые, вероятно, отделились от ветви современного человечества, прежде чем мигрировать на север.

Исследователи пишут, что когда вторая волна наших предков переселилась в Евразию, они, вероятно, «скрещивались с коренными евразийцами и разделили их на восточную и западную субпопуляции — денисовцев и неандертальцев».

Затем, многие сотни тысяч лет спустя, современные люди покинули Африку, скрещиваясь с неандертальцами, и, в конечном счете, с денисовцами, по мере их распространения по Евразии.

«Эти же события повторились около 50 000 лет назад, когда современные люди пошли из Африки в Евразию, в вытеснив неандертальцев и денисовцев», — пишут авторы исследования.

Открытие команды Роджерса произошло после того, как они сравнили ДНК современного человека с древней ДНК. Анализ показал, по крайней мере, четыре переломных момента в течение миллиона лет, когда генетический материал передавался от одного человека к другому.

Открытие самого древнего скрещивания человека удивительно потому, что две популяции, которые спаривались, были гораздо менее тесно связаны, чем другие человеческие группы, которых также скрещивались.

Однако остается несколько загадок. Команда Роджерса не уверена, к какому древнему виду принадлежала суперархическая популяция. Все, что они знают, — суперархисты отделены от нашей человеческой ветви двумя миллионами лет и что древние люди жили в Евразии во времена разделения видов. «У нас есть ископаемые свидетельства присутствия людей в Евразии, возраст которых составляет 1,85 миллиона лет», — сказал Роджерс. В Евразии в те времена обитали, по крайней мере, две группы людей разных видов, и тогда же суперархики отделились от нашей ветви. «Это может быть какой-то таксон, о котором мы пока не знаем», — делают заключение исследователи.

Но независимо от того, к какой группе принадлежали суперархики, новые свидетельства скрещивания дают возможность взглянуть на древний мир: «Мы проливаем свет на период в истории эволюции человека, о котором ранее не было никакой информации», — сказал Роджерс.