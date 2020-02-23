Фотофакт: Более ста человек искупались в Цнянке 23.02.2020, 22:13

Фото: kp.by

«Моржи столицы» устроили массовый заплыв.

На Цнянском водохранилище более ста человек устроили массовое купание, пишет kp.by.

Спортивный клуб «Моржи столицы» купаются тут почти каждые выходные. На сей раз в честь праздника пригласили всех желающих. Были не только любители плавания с элементами легкого экстрима, но и представители спортивных организаций, посольств.

Фото: kp.by

Участие приняли взрослые и дети, мужчины и женщины.

Фото: kp.by

Кто-то пару раз окунулся. Другие проплыли несколько сотен метров.

После заплыва можно было погреться в бане, подкрепиться шашлыком, бульоном, хот-догами.