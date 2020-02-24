В Иране выборы прошли на фоне протестов и рекордно низкой с 1979 года явкой 1 24.02.2020, 10:52

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Низкая явка наносит серьезный удар по правящей партии.

Иранские избиратели в значительной степени проигнорировали призывы правительства участвовать в выборах. Всеобщие выборы, которые состоялась 21 февраля, обнаружили наибольшую пассивность избирателей за все годы после Исламской революции 1979 году и провозглашения Исламской Республики Иран, пишет svaboda.org со ссылкой на «Радио Фарда».

По данным Министерства внутренних дел Ирана, явка на выборах стала рекордно низкой - 42,57% от общего числа зарегистрированных избирателей. Это на 20 процентных пунктов ниже, чем на предыдущих выборах 2016 года.

Низкая явка наносит серьезный удар по клерикальной власти. Особенно заметной была пассивность избирателей в крупных городах, включая Тегеран, где на участки для голосования пришли от 20 до 30 процентов граждан, имеющих право голоса.

Иранцы 21 февраля голосовали на парламентских выборах, на которых все кандидаты были предварительно одобрены исламскими клериками, а тысячи заявок от реформаторов и умеренных сил отклонены: к выборам допустили 7148 кандидатов, отклонили около 9 тысяч кандидатов, в том числе 90 депутатов прошлого созыва - многие были известны как реформаторы или умеренные политики.

Выборы проходили на фоне протестов и недовольства иранцев коррупцией во власти и ухудшением экономического состояния, а также скандалом со сбитым самолетом и американской политикой «максимального давления».