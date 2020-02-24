Календарная зима заканчивается, фактически не начавшись 24.02.2020, 10:59

Повышенный температурный режим сохраняется.

В многокилометровой толще атмосферы по-прежнему преобладают западные ветры, которые с завидным постоянством несут вглубь континента теплый океанический воздух. Атлантические циклоны, непрерывной цепочкой смещаясь на восток, перекрывают доступ арктическому воздуху в южные широты. Настоящей зимы не было и пока не предвидится, сообщает Белгидромет cо ссылкой на tut.by.

25 февраля ночью ожидается переменная облачность, днем преобладание облачной погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории страны осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5, +1°С, максимальная днем +2+8°С.

В среду ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем по востоку страны осадки (дождь, ночью с мокрым снегом), ночью слабый гололед. В дневные часы по западной половине страны в области повышенного атмосферного давления погода улучшится. Ожидаются продолжительные прояснения и без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1, +4°С, максимальная днем +3 +9°С.

27 февраля погоду в республике будут формировать очередная серия атмосферных фронтов с Западной Европы. На большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ночью слабый гололед. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -2, +4°С, днем +1 +8°С.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами по стране кратковременные осадки - в основном, мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0, -7°С, максимальная днем -1, +6°С.

На выходных сохранится неустойчивый характер погоды. В субботу осадков немного, а в воскресенье снова во многих районах пройдут осадки. И снова повышенный температурный режим.