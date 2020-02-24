Еврокомиссия рекомендует работникам перейти на любимый мессенджер Сноудена 2 24.02.2020, 19:26

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Еврокомиссия пытается улучшить кибербезопасность своих коммуникаций.

Европейская комиссия разослала внутреннее письмо, в котором сотрудникам рекомендуется начать использовать мессенджер Signal. Переход на него должен повысить безопасность коммуникаций, пишет liga.net со ссылкой на Politico.

Приложение Signal выбрано как рекомендованное средство для публичного обмена мгновенными сообщениями. Причиной выбора называются наличие оконечного шифрования и открытый исходный код. Последнее позволяет, в отличие от Facebook WhatsApp, Apple iMessage или других решений с закрытым кодом, проверить заявленные функции и отсутствие шпионских модулей.