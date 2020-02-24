Белорусы потребовали объяснить, кто разрешил ставить памятник сербскому олигарху в Минске 2 24.02.2020, 23:26

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Монумент поставили на улице Стефании Станюты.

На выходных Charter97.org рассказывал, что в Минске, оказывается, теперь есть памятник умершему сербскому олигарху Сретену Каричу. Он – один из основателей бизнес-империи BK Group, в состав которой входит компания Dana Holdings, ведущая тотальную (и весьма спорную) застройку Минска высокоплотным жильем. Монумент поставили на улице Стефании Станюты – то есть на территории элитного поселка у Цнянского водохранилища, которым владеет как раз Dana Holding.

Простому смертному, скорее всего, лично взглянуть на постамент в честь Сретена Карича удастся с трудом – место, где он находится, ограждено по периметру, на въезде – шлагбаум и КПП, пишет kyky.org.

Однако удивления и недопонимания минчан это не сбавляет. В петиции на сайте «Удобный город» люди потребовали, чтобы городские власти объяснили, как появление памятника в Минске вообще стало возможным. Текст электронного обращения выглядит так:

«В соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь от 19.09.2008 №1372 «О некоторых вопросах создания и приемки произведений монументального и монументально-декоративного искусства», создание и установка произведений монументальной скульптуры могут быть инициированы государственными органами, государственными организациями, общественными объединениями, иными организациями, которые направляют в местный исполнительный и распорядительный орган:

письмо-обращение с обоснованием необходимости создания (реконструкции) и установки монументальной скульптуры;

выписку из решения коллегиального органа (для государственных органов) или выписку из решения руководящего органа организации или объединения.

Мингорисполком после получения указанных документов в порядке, определенном законом:

принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) предложения о создании и установке произведений монументальной скульптуры в райцентрах и на территориях районов;

направляет на рассмотрение президенту Беларуси документы о создании (реконструкции) произведений монументальной скульптуры в областных центрах и Минске.

Просим сообщить, кем инициирована установка этого произведения монументального искусства, привести обоснование важности его установки, а также объяснить, на каком основании Мингорисполком согласовал его установку».

На момент публикации заметки петицию подписал 201 человек (если вы разделяете мнение авторов и хотите присоединиться, перейдите по ссылке). Спустя ровно неделю ее направят Мингорисполком. Мы продолжаем следить за ходом событий и покажем, как ответят чиновники.