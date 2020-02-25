Ученые создали словарь пчел 2 25.02.2020, 9:56

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Зарегистрировано 1528 уникальных «фраз».

Биологи из университета Миннесоты создали «словарь», описывающий более 1500 танцевальных движений, которые пчелы используют для общения друг с другом.

Список был составлен в рамках исследования о том, как подготовить для пчел подходящие места обитания, чтобы остановить сокращение популяции, пишет lenta.ua.

Изначально ученые хотели изучить, как насекомые реагируют на различные источники пыльцы, чтобы подобрать оптимальное сочетание растений для посева. Наблюдая за насекомыми, эксперты заметили необычное поведение, которое они определили как танцевальные движения.

Пчелы использовали «танцы» для общения друг с другом. Диапазон сообщений включал информацию о том, куда повернуть, о направлении ближайшего источника пыльцы, о том, как далеко он находится и насколько ценна пыльца растения.

В общей сложности исследователи зарегистрировали 1528 уникальных движений, что демонстрирует сложную систему коммуникации пчел. Анализируя танцевальные сообщения, ученые узнали, что больше всего пчел привлекают золотарник и степной клевер, характерные для этих мест. Завезенные растения оценивались пчелами как менее приоритетные цели.