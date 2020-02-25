Видеофакт: В Каменной Горке «куб жизни» спас молодую женщину 22 25.02.2020, 14:46

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Инцидент произошел на улице Неманская.

Сегодня утром на Неманской было слишком шумно для рабочего дня. Из окна 7-го этажа обычного дома Каменной Горки вылетали личные вещи: горшки с цветами, стулья и др. Примерно через 40—50 минут выбрасывавшая их молодая женщина прыгнула вслед. К счастью, спасатели успели разложить «куб жизни», сообщает onliner.by.

Сейчас тротуары усыпаны предметами быта и квартирного интерьера.

— Молодая женщина, лет 30, спокойная и уравновешенная, здоровались всегда, — соседи не понимают, что случилось. — Минут 40 она стояла в окне своей квартиры на 7-м этаже и выбрасывала вещи.

После падения женщину увезли на машине скорой помощи.

По сообщению пресс-службы МЧС: «В 11:13 на номер 101 от очевидцев поступило сообщение о том, что по улице Неманской в окне восьмого этажа стоит женщина. На место выехали работники МЧС, МВД и бригада скорой медицинской помощи.

Уже через 6 минут после сообщения прибыли первые подразделения спасателей. Выяснилось, что в окне стояла женщина 1983 г. р. Когда работники МЧС стали поднимать автоколенчатый подъемник, чтобы с ней побеседовать, она вернулась в квартиру и закрыла окно. В это время внизу спасатели разворачивали специальную пневматическую подушку — „куб жизни“. Основным предназначением данной конструкции является эвакуация людей с верхних этажей зданий. К тому моменту, как работники МЧС развернули „куб жизни“, 36-летняя женщина снова открыла окно и прыгнула вниз.

Прибывшая к месту бригада медиков совместно со спасателями осмотрела женщину на наличие видимых повреждений. При помощи жестких носилок ее транспортировали в автомобиль скорой медицинской помощи.

Причины происшествия устанавливаются».

Женщина госпитализирована с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма».