Гульнара Каримова предложила властям Узбекистана $686 миллионов в обмен на свободу 13 26.02.2020, 11:42

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Гульнара Каримова

Дочь бывшего правителя написала открытое письмо президенту страны.

Отбывающая тюремный срок Гульнара Каримова написала открытое письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Сообщается, что она готова отдать 686 миллионов долларов в обмен на свободу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на СentralАsia.

Текст письма на своей странице Instagram опубликовала ее 22-летняя дочь Иман Каримова, проживающая в Лондоне. Отмечается, страницу в социальной сети ведет группа профессиональных адвокатов.

В своем письме Каримова жалуется на бесконечные переезды из одной тюрьмы в другую. Также она сообщает о непрекращающихся уголовных делах, которые ведутся с "большими нарушениями" Конституции и Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана. По словам женщины, несмотря на изъятие принадлежавших ей и ее детям активов и имущества на общую стоимость 1,2 миллиарда долларов, они не были засчитаны в счет погашения "нанесенного материального ущерба".

"Ради сохранения семьи и здоровья, при правильных условиях, я готова отказаться от любых претензий на денежные средства (единственно оставшиеся у нашей семьи и замороженные в Швейцарии без публичного суда) с передачей в пользу государства 686 миллионов долларов", - говорится в тексте письма.

Каримова добавляет, что "от правильного подхода к этому вопросу может выиграть также государство и средства в достаточно ощутимых объемах могут быть направлены на гуманитарные проекты (медицину, образование и другое)".

В своем письме Гульнара Каримова пишет об ухудшении состояния своего здоровья и о том, что нуждается в "серьезных операциях".

"Очень надеюсь, что мое обращение, которое по описанным причинам вынуждено быть открытым и публичным, так как я уверена, что мои официальные письма к Вам не попадали, будет встречено Вами как человеком отзывчивым и благородным, еще и в память о моем отце, которого вы неоднократно называли своим наставником. Мы с детьми - его внуками - верим, что спустя семь лет мы сможем быть вместе, жить своей семьей и быть благодарными Вам за это", – пишет она.

Ранее сын Каримовой Ислам Каримов-младший, который проживает в Лондоне, также обращался к Шавкату Мирзиееву, называя его учеником своего деда, и просил главу государства об освобождении матери.

47-летняя Гульнара Каримова, осужденная за ряд тяжких преступлений, приговором тайного суда отбывает наказание в женской колонии в Ташкентской области. По утверждению самой Каримовой и ее близких, ее судили по меньшей мере пять раз.

В январе этого года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что в Ташкенте начался новый судебный процесс по делу Каримовой. В этот раз ее и нескольких других лиц обвиняют в том, что они "в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах". Ее адвокат из Швейцарии Грегуар Манжа сообщал, что не знает, сколько в общей сложности уголовных дел возбуждено против его подзащитной и когда она сможет выйти на свободу.

Гульнара Каримова является главным фигурантом нескольких уголовных дел о коррупции и отмывании денег, возбужденных не только в Узбекистане, но и в США, а также в нескольких странах Европы. По данным следствия, Каримова получила около одного миллиарда долларов взяток от телекоммуникационных и других компаний в обмен на гарантированную выдачу лицензий на мобильную связь в Узбекистане. Кроме того, она и ее приближенные обвиняются в выводе денег за рубеж через офшорные компании и покупке на них более десятка вилл и других объектов недвижимости в разных странах мира.

Часть выведенных денег - около 555 миллионов долларов - была найдена на счетах в Швейцарии. Еще около 200 миллионов долларов - на счетах в других странах.

"Несмотря на то что на протяжении последних трех лет правительство Шавката Мирзиеева заявляет, что эти средства были украдены у узбекского народа, и пытается вернуть их в Узбекистан, на сегодняшний день официальному Ташкенту удалось получить лишь небольшую часть замороженных денег Каримовой. В июле прошлого года Генпрокуратура Швейцарии сообщила, что вернет Узбекистану лишь 133 миллиона долларов, которые были изъяты в ходе расследования по делу старшей дочери Ислама Каримова", - отмечает издание.