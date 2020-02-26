Работники предприятия управделами Лукашенко угрожают забастовкой 9 26.02.2020, 13:20

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Фото: ozerco.by

Они написали письмо Шейману.

Три десятка работников торгово-логистического центра «Озерцо-логистик» обратились к управделами Лукашенко Виктору Шейману с открытым письмом - организация находится в подчинении этой официальной структуры.

Это уже не первый подобный случай: в прошлом году в августе работники центра требовали от Виктора Шеймана вмешательства после того, как руководство предприятия лишило подчиненных надбавок за профессиональное мастерство, специфику работы и напряженность графика.

В новом коллективном обращении, копию которого прислали в редакцию «Радыё Свабода», отмечается, что работникам не понятно, на каком основании им снимаются доплаты, а на какой выдаются. Подписанты считают неприемлемой ситуацию, когда основной заработок составляет всего 50%, тогда как остальная часть зависит от единоличного решения руководителя.

Авторы письма утверждают, что в последнее время со стороны руководства начались «дискриминационные и деструктивные шаги в отношении тех, кто активно отстаивает интересы в переговорных процессах о коллективном договоре». В письме отмечается, что активистов безосновательно лишают премий и надбавок на 6 месяцев, им выносятся выговоры.

«Все эти непродуманные действия, которые не поддаются здравому осмыслению, дестабилизируют обстановку в трудовом коллективе и вызывают обоснованное недоверие к руководству организации», - говорится в письме.

Работники ОАО «Озерцо-логистик» сообщают Шейману о ранее озвученных требованиях: ввести дополнительным соглашением в действующие контракты надбавки за профессиональное мастерство, характер и специфику работы, сложность и напряженность графика.

Среди прочего подписчики требуют определить градацию размера премий при частичном невыполнении плана: размер основного заработка при этом должен составлять не нынешние 50%, а не менее 70%.