Белорусский биатлонист выиграл золото чемпионата Европы в Раубичах 10 26.02.2020, 18:54

2,389

Сергей Бочарников выиграл золото с преимуществом 0,4 секунды.

В Раубичах стартовал чемпионат Европы по биатлону. Завершился мужской суперспринт, передает «Прессбол».

Победу праздновал белорус Сергей Бочарников. Его соотечественники Виктор Кривко и Антон Смольский финишировали на десятой и одиннадцатой позициях соответственно.

Серебряную награду завоевал чех Адам Вацлавик, а украинец Дмитрий Пидручный замкнул тройку сильнейших.