Белорусский биатлонист выиграл золото чемпионата Европы в Раубичах

Белорусский биатлонист выиграл золото чемпионата Европы в Раубичах10
- 26.02.2020, 18:54
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Сергей Бочарников выиграл золото с преимуществом 0,4 секунды.
В Раубичах стартовал чемпионат Европы по биатлону. Завершился мужской суперспринт, передает «Прессбол».
Победу праздновал белорус Сергей Бочарников. Его соотечественники Виктор Кривко и Антон Смольский финишировали на десятой и одиннадцатой позициях соответственно.
Серебряную награду завоевал чех Адам Вацлавик, а украинец Дмитрий Пидручный замкнул тройку сильнейших.