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Геркус Габартас: В случае аварии на АЭС Беларусь возместит только тысячную часть ущерба

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  • 26.02.2020, 19:27
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Геркус Габартас: В случае аварии на АЭС Беларусь возместит только тысячную часть ущерба

Доцент сравнительного права обратил внимание на аспект возмещения ущерба в случае аварии на БелАЭС.

Во время первого съезда «Движения против Островецкой АЭС» в литовском парламенте выступил доцент сравнительного права университета имени М.Рёмериса Геркус Габартас, передает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

В своем выступлении Гарбатас обратил внимание на аспект возмещения ущерба в случае аварии на БелАЭС, если она будет запущена.

В своей речи доцент сравнительного права напомнил, что выбор площадки для строительства Островецкой АЭС нарушает нормы международного права — атомные объекты не могут стоять ближе 100 км от крупных населенных пунктов, тогда как расстояние от Островца до Вильнюса — всего 45 км.

«Даже если гипотетически Островецкая АЭС пройдет все стресс-тесты, она все равно не может быть безопасной из-за выбора площадки», — подчеркнул Габартас.

Еще один аспект, на который стоит обратить внимание — это положения Венской конвенции о гражданской ядерной ответственности случае аварии от 1963 года. Членами конвенции являются и Литва, и Беларусь. Еще один вопрос — размер компенсации за ядерные аварии. Конвенция разрешает установить максимальный размер компенсации за ядерные аварии — в случае Беларуси это 360 млн евро.

«Ликвидация аварии в Чернобыле стоила 700 миллиардов. То есть власти Беларуси объявляют, что, если авария случится на Островецкой АЭС, будет компенсирован не весь вред, а только тысячная его часть», — заявил доцент сравнительного права.

Геркус Габартас добавил, что во времена принятия Венской конвенции о гражданской ядерной ответственности атомная энергетика была новой сферой, однако сейчас будущее за зеленой энергетикой.

«Многие говорят, что электроэнергия с БелАЭС будет дешевой. А как она может быть дорогой, если мы изначально соглашаемся с фактом, что Беларусь может не отвечать за причиненный ядерный вред, что Островецкая АЭС может фактически не нести ответственности за произведенный ущерб?», — задает вопрос доцент сравнительного права.

Кроме того, Конвенция определяет, что споры решаются судами страны, в которой находится атомный объект, а не которая пострадала от аварии.

«В случае трагедии нам придется искать правды в судах соседней страны. Этот принцип может быть эффективным в государствах, где есть независимые суды и верховенство права. Но уверены ли мы, что сегодняшняя Беларусь — такое государство?», — отметил Габартас.

Доцент добавил, что сейчас у Литвы есть амбициозная стратегия по переходу на зеленую энергетику до 2050 года.

«Почему мы до сих пор не вышли из устаревшей конвенции, как это сделали Австрия, Кипр, Мальта, Люксембург», — отметил Габартас.

В середине февраля в парламенте Литвы прошел первый съезд «Движения против Островецкой АЭС». Во время съезда участники утвердили текст петиции Европарламенту, сбор подписей под которой идет до 20 апреля. В петиции — пять требований, среди которых — вопрос о санкциях против Росатома и других компаний, отвечающих за строительство Островецкой АЭС.


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