«Ремонт на два месяца — это нормально?» 2 26.02.2020, 23:26

Белорус подал в суд на дилера Lada и получил новую машину.

Большинство автовладельцев, которые к нам обращались, жалуются на то, что не могут доказать гарантийный случай или недовольны качеством проведенных работ у «официалов». Но сегодня история о другом. В ней фигурирует Lada Vesta, которую ремонтировали по гарантии и не уложились в сроки безвозмездного устранения недостатков. Автовладелец из Могилева оказался не из робкого десятка: мужчина потребовал заменить транспортное средство на новое! А затем обратился в суд, чтобы сервис оплатил неустойку за каждый день просрочки и компенсацию морального вреда. Николай утверждает, что действовал исключительно по букве закона, а затем решил рассказать о своем уникальном опыте, пишет av.by.

История о нюансах гарантийного ремонта

Николай купил Lada Vesta у официального минского дилера еще в августе 2018 года. В те времена универсал стоил 28 580 рублей. Покупатель внес сумму частично, оформив ¼ стоимости машины в рассрочку на полтора года.

Почти целый год он ездил без каких-либо проблем, однако вечером 5 июня 2019 года у автомобиля на пробеге 9 тыс. км заглох двигатель и больше не заводился. Мужчина сразу позвонил дилеру, а затем обратился на официальный сервис по месту жительства, где проходил техобслуживание (ООО «АПС Могилев Плюс»).

С того момента, как транспортное средство доставили в сервисный центр на эвакуаторе, начали развиваться события, которые привели могилевчанина в суд. Для понимания общей картины восстановим их хронологию. Итак, 6 июня 2019 года был оформлен акт приемки автомобиля. Проверка его качества (и выявление причин неисправности) не оказалась проведена в трехдневный срок (согласно п. 11 ст. 20 закона «О защите прав потребителей»), поэтому 17 июня владелец обратился на сервис с претензией, которая была рассмотрена на 15-ый день после ее подачи и оставлена без удовлетворения (хотя завод-изготовитель прислал результаты изучения данного вопроса еще 18 июня).

В 20-х числах были превышены законные сроки ремонта (14 дней). При этом соглашение о продлении срока безвозмездного устранения недостатков не заключалось, а 6 июля истек максимально возможный срок (30 дней) ремонта в рамках гарантии, который по факту завершился 29 числа. Николай посчитал, что, начиная с истечения установленных законом 14 дней (т. е. с 21.06. по 29.07.), просрочка гарантийного ремонта составила 39 дней, и такое положение дел его не устроило.

К слову, письменное заключение об обнаруженных недостатках Николай получил только 29 июля, а до этого в устной форме ему сообщили: причиной неисправности является заклинивание натяжного ролика привода ГРМ. Как следствие, ремень сошел с ролика и произошло заклинивание ДВС, что повлекло за собой повреждение клапанов и шатунно-поршневой группы. В документе указано, что «для устранения неисправности необходимо произвести работы по замене головки блоков цилиндров в сборе и поршневой групп, масляного насоса, деталей привода ГРМ и сопутствующих деталей». По согласованию с АО «АвтоВАЗ» было решено осуществить ремонт по гарантии.

Не уложились в сроки — отдайте новую машину

Еще до завершения всех работ, 9 июля 2019 года, когда уже было понятно, что нарушены сроки ремонта, мужчина обратился к дилеру, у которого приобретал автомобиль.

— Основанием для его замены является либо существенный недостаток, чего не было, либо нарушенные сроки гарантийного ремонта, — отмечает владелец Lada, который в разговоре упоминает, что имеет юридическое образование и работает в правоохранительных органах. Оттого хорошо разбирается в законодательстве и может отстоять свои права с позиции потребителя.

В своей претензии мужчина опирался на некоторые положения закона «О защите прав потребителей». В документе сказано: «Потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе потребовать замены технически сложного товара в случае обнаружения его существенных недостатков» (п. 1, ст. 20). Причем такие требования могут быть предъявлены также в случае нарушения сроков безвозмездного устранения недостатков, предусмотренных ч. 1 п. 1 ст. 22 упомянутого Закона.

— Проверка качества должна проводиться в трехдневный срок, а сам ремонт — не превышать 14 дней. Его можно продлевать до месяца с письменного согласия владельца. Эти изменения были внесены в Закон в декабре 2018 года, поэтому подобных моему прецедентов еще не было. Несмотря на то, что я обращался на сервис, писал претензию, мне отвечали, что в задержке ремонта нет их вины, мол, это все завод-изготовитель и поставщики запчастей.

Тем интереснее оказалось узнать, как работает закон «О защите прав потребителей» на практике. Вооружившись статьями из этого документа, Николай потребовал заменить автомобиль на новый, оплатить неустойку (в размере 1 процента от стоимости машины за каждый день просрочки), возместить убытки и компенсировать моральный ущерб. Дилер в свою очередь связался с ООО «АПС Могилев Плюс», чтобы получить подтверждение наличия недостатков и их причин, а также узнать, почему нарушились установленные сроки ремонта. Тот в ответ пояснил, что «нарушение сроков проведения гарантийного ремонта было вызвано действиями поставщиков запчастей, а они оказались заложниками сложившейся ситуации».

Тем не менее 22 июля между дилером и Николаем было подписано соглашение о замене автомобиля на новый.

— В течение 14 дней дилер заменил мне машину на аналогичную новую Lada Vesta. Они отнеслись к этой ситуации добросовестно, а вот могилевский сервис продолжал ремонт и в своем ответе указывал, что не видит оснований для замены транспортного средства.

Несмотря на то, что наш герой получил новый автомобиль, в начале августа он направил претензию в адрес «АПС Могилев Плюс». Возникает вопрос: зачем? Николай отвечает: «Потому что так положено по закону». За нарушение сроков, предусмотренных п. 1, ст. 22 Закона, ремонтная организация уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере 1 процента цены товара (ст. 26 Закона). По подсчетам владельца Lada, это составляет 11 910 рублей. Поскольку мужчина в тот период находился в трудовом отпуске и был вынужден затрачивать личное время на разрешение данного спора, он потребовал также компенсацию морального вреда в размере 500 руб.

Решение суда

В досудебном порядке уладить этот вопрос не получилось, поэтому Николай решил судиться с могилевским сервисом. В октябре прошлого года он подал заявление в суд Октябрьского района г. Могилева.

— В добровольном возмещении неустойки и компенсации морального вреда мне отказали, поэтому я обратился уже с иском в районный городской суд.

Руководствуясь законом «О защите прав потребителей», суд встал на сторону покупателя, однако его требования удовлетворил частично. Решением суда от 14 ноября в пользу Николая было взыскано 2 000 и 100 рублей (неустойка и моральный ущерб).

За этим последовали апелляционные жалобы одна за другой. В первой ответчик ссылался на то, что срок неустойки посчитан неверно: 14 дней нужно определять с момента установления неисправности (а это 19 июня), из чего следует, что неустойка составляет 6 дней (с 3 по 8 июля), поскольку 9 июля истец обратился к продавцу с иным требованием — о замене машины на новую. Со своей стороны прокурор, напротив, просил увеличить размер неустойки и морального вреда (до 5 000 и 300 рублей соответственно), апеллируя к тому, что сроки были превышены все-таки на 39 дней.

Однако суд определил следующий срок просрочки — 18 дней (с 21.06 по 08.07), приняв во внимание то, что стороны не заключали соглашение о продлении 14-дневного срока ремонтных работ, а 9 июля Николай изменил свое требование, склонившись к замене машины.

— Прямо об этом в законодательстве не указано. Постановление Пленума Верховного Суда РБ № 4 от 24.06.2010 гласит: «Если потребитель в связи с нарушением продавцом (изготовителем) названных сроков предъявил иное требование, предусмотренное ст. 20 закона "О защите прав потребителей", неустойка за нарушение этих сроков взыскивается до предъявления потребителем нового требования». Но это имеет отношение к дилеру, а ситуация с ремонтной организацией законом не урегулирована, поэтому все перешло на усмотрение суда.

Таким образом, сумма просрочки составила 5 497 рублей (исходя из стоимости автомобиля (30 540 руб.) на момент вынесения судом решения), однако суд применил ст. 314 ГК, уменьшив размер неустойки до 2 тысяч рублей и сумму морального ущерба до 100 рублей. 17 февраля 2020 года судебная коллегия Могилевского областного суда оставила решение районного городского суда без изменения.

— Я согласен с решением суда, которое вступило в законную силу. С новой Lada, которая на данный момент проехала даже больше, чем предыдущая, у меня проблем пока нет. Эта история показала: закон по части защиты прав потребителей в плане сроков гарантийного ремонта, как видите, работает. После того, как я написал жалобу в АО «АвтоВАЗ», мне предлагали бесплатно установить оборудование, но я отказался — решил действовать по закону. Ведь они не только не уложились в сроки, но и не продлили период проведения ремонта по соглашению. К сожалению, мало кто знает свои права, хотя я уверен, что с подобными проблемами в автоцентрах многие сталкиваются регулярно. На сервисах нет резервного фонда запчастей, чтобы своевременно производить ремонт. Надеюсь, мой пример покажет, что свои права нужно отстаивать, тем более что закон на стороне потребителя.