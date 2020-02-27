Блогер: Продавайте свои «Майбахи», самолеты и пересаживайтесь на «Шкоды» 48 27.02.2020, 8:30

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ФОТО: ИРИНА АРЕХОВСКАЯ, BELSAT.E

Протестующие водители выдвинули четкие требования.

В Минске 25 февраля у офиса государственного концерна «Белнефтехим» несколько десятков человек требовали объяснения причин роста цен на топливо. Инициатором акции выступил YouTube-блогер Владимир Цыганович (МозгON).

Сайт Charter97.org поговорил с блогером.

- Почему вы решили призвать людей прийти и пообщаться с «Белнефтехимом» о ценах на бензин?

- У нас в стране эта ситуация не первый год тянется. Людям, с которыми я общаюсь, это не нравится. С мая 2019 года мы начали предметно общаться: были отправлены письма в различные органы власти. Мы спросили их: ребята, вы же Конституцию соблюдаете? Как вы себя ведете? Государство обязывалось «улучшать ситуацию» для своих граждан, «создавать условия», чтобы росло личное благополучие, поддержка. А на самом деле государство занимается тем, что ввело такой своеобразный налог на лояльность, налог на толерантность. И они смотрят, повышая цены каждый раз на копеечку, где граница этой толерантности?

Когда я начал разбираться в ситуации с ценами на бензин, то обмана обнаружил очень много. Например, в 2014-2015, когда цена на нефть стала дешевле в два раза, цены на топливо совсем не поменялись. В мае 2019 она уже выросла по отношению к 1 января 2018 года на 35% — при том, что курс рубля был такой же. Мы уже тогда обратились в «Белнефтехим» и сказали: хватит.

Я предложил людям отправить обращение, дал им бланк и сказал: «Пускай они ответят». В какой-то момент я сделал видеоролик, где донес информацию до «Белнефтехима» о том, что они не видят и не понимают важных вещей. Каждый раз, когда они повышают цену на копейку, она увеличивает цены на товары в магазинах, на логистику, на вызов мусора. У людей просто не остается денег. Помимо цен на топливо, постоянно повышается еще коммуналка и стоимость продуктов питания. Бизнес просто умирает, на него уже не остается денег.

Первая акция была проведена 5 февраля. Я просто сказал: вы как хотите, а я поеду по Минской кольцевой с 17.00 до 19.00 в знак протеста против того, что цены на бензин растут. Мы создали движение, чтобы себя обозначить. Мы прикрепили красную ленточку на автомобиль, чтобы мы могли видеть друг друга, а власти – сколько недовольных такими ценами на топливо.

Ведь в Беларуси повышают цену на бензин при том, что цена на нефть идет в обратную сторону (в начале января она была 68 долларов, а в сейчас 58). В итоге я решил пойти лично к офису «Белнефтехима» и предложил людям присоединиться.

- Какие у вас впечатления от акции?

- Как оказалось, людей пришло довольно много. Да и «Белнефтехим» повел себя неожиданно. Обычно они огораживаются какими-то турникетами — но тут они вышли на встречу. С одной стороны, получилось хорошо, а с другой – не очень. Ведь я ведь предложил нормально пообщаться, пришел с документами и даже с предложением по улучшению их сайта, но на свои вопросы мы ответа так и не получили.

Моя просьба была такая: покажите, сколько при цене закупки будут стоит 92-й, 95-й, 98-й бензин и дизельное топливо. Чтобы вы нас не обманывали. У вас же должна быть какая-то арифметика. Например, вы купили нефть по 400 долларов за тонну, значит, бензин стоит 60 центов, купили за 500, значит – 70 центов. Я принес распечатки цен на нефть по годам, расчеты по 2018 и 2019 году. С учетом роста цен на копеечку получилось, что переплата составила 1000 рублей за два года. При том, курс белорусского рубля за 2019 год остался к доллару таким же. При этом всякий раз они нам говорят, что «цены не растут, просто рубль туда-сюда меняется». Однако нормального общения с «Белнефтехимом» не получилось, потому что они пытались свести к каким-то странным предложениям: мол, давай, я тебе на ухо о ценах на бензин расскажу.

Мы предложили заместителю главы «Белнефтехима» Владимиру Сизову, который к нам вышел, сесть вместе со специалистами от нас и поговорить, как сделать так, чтобы цены на топливо снижались. Мы готовы найти 5 человек, которые разбираются в ценообразовании, чтобы они встретились с компанией, и они пересказали нам, народу, как формируются цены на бензин. Неоднократно был задан вопрос, есть ли в стране человек, который отвечает за цены на топливо на заправках. Такого человека нет. Мы предлагали его назначить.

- Как вы оцениваете то, что на акцию к «Белнефтехиму» пришло столько людей?

- Вы знаете, люди у нас замечательные: каждый человек, который пришел, в каком-то смысле переборол свой страх. Ведь экономика Беларуси висит на волоске, и для того, чтобы отвлечь внимание людей от экономических проблем, власть может сделать какую-то провокацию. Поэтому я очень аккуратно подхожу к этому вопросу и людям объясняю, чтобы не велись на провокации. Поэтому мы все делаем днем и в общественных местах.

- Представитель Белнефтехима сказал фразу, уже ставшую мемом: «цены на бензин не растут, цены изменяются». Как вы это прокомментируете?

- Если вы посмотрите, изменение цен на бензин за последний год, по моему мнению, было тесно связанно с двумя фактами реагирования на политику властей.

Первый видеоролик о ценах на бензин, который вышел в первых числах июня, стал трендовым, после этого они начали «на копейку» снижать цены.

Второй раз – в сентябре, когда я просто выступил и обратил внимание на то, что они творят. Тогда тоже цены снизили.

Может, это совпадение, но и по автомобильному газу мы тоже додавливали, когда указывали, где они «косячат». Они сбрасывали цены на топливо только под нажимом людей. А если не реагировать — то и будут такие ответы: мол, «цены не растут».

- Один из участников акции сказал представителю «Белнефтехима»: «Если вы узнаете, сколько я трачу денег на бензин — так вы обалдеете!». Действительно, стал ли бензин для белорусского водителя таким бременем?

- Те кто живет за городом, приводят конкретные примеры: они тратят на бензин около 400 рублей в месяц. Иногда и по 1000 рублей. Когда ползарплаты и даже больше уходит на топливо — это очень чувствительно. Надо учесть, что государство параллельно пытается еще и дорожный сбор получать, и всевозможные штрафы за скорость. Я сам видел примеры, когда стоял знак на 70 км/ч, потом камера, потом знак на 100 км/ч — оказалось, это специально там стояло, чтобы просто снимать деньги на трассе. Автовладельцы превратились в дойных коров. Банальная замена документов стоит 50 рублей. Люди очень недовольны. Цена на топливо — это как пытка с постоянным паданием капли по голову.

- Какой, по вашему мнению, должна быть справедливая цена на бензин в Беларуси?

- Я считаю, что это должна быть цена на 1 января 2018 года. Это — минус 35% от сегодняшней цены. Это верно и с точки зрения доходов белорусов, которые не сильно поменялись, а именно с этой даты цены на бензин постоянно начали увеличиваться.

С другой стороны, мы предлагали государству честно признаться: посмотрите, сколько в Украине стоит топливо, сколько в других странах, сравните это с уровнем доходов там. При этом Россия поставляла нам нефть со скидкой 20% от мировой.

У нас еще есть 1,6 миллионов тонн своей нефти, которую мы продаем. Из общей потребности в 7 миллионов тонн мы этой нефтью мы еще могли бы дать минус 10-15% к цене на бензин.

Власти ведь сами говорят, что «Белнефтехим» — это государственное предприятие, а не коммерческая фирма. Значит — это наш бензин, наши деньги, и мы имеем право улучшать работу этого предприятия, чтобы цена на его продукцию была дешевле.

Кроме того, они монополисты, не дают возможности установить рыночную цену. А будь такая возможность — сейчас бы уже люди поехали в цистернами и закупили в России готовый бензин, и была бы цена уже дешевле.

Если у государства все так плохо, то продавайте тогда свои самолеты, свои «Майбахи», пересаживайтесь на «Шкоды» и показываете, что вы тоже экономите, что вы вместе с нами.

Мы предложили другой вариант: если вы хотите быть независимым государством, то переводите людей на более экономичные автомобили. У меня была «Тойота Ланд Крузер», она съедала условно 13 литров бензина, с учетом того, что я газ поставил. Я пересел на метановый автомобиль «Пассат», у меня там потребление чуть ли не по 5 рублей на 100 км. Это гораздо дешевле, но чтобы водить такую машину, нужно заплатить растаможку — 2,5 или 3 тысячи долларов. Мы отправляли письмо государству: если вы хотите снизить зависимость от России, то дайте возможность своим водителям пересесть на более экономичные автомобили, сделайте нулевую растаможку на гибридные автомобили, на автомобили с небольшими объемами двигателей. Они не хотят делать. Метановые заправки постройте по стране. Они же строят только бензиновые.

Получается, власти делать ничего не хотят, предложения людей воспринимать не хотят, сами не хотят начинать экономить, а нам предлагают за все платить.

- Что бы вы хотели сказать белорусским водителям на будущее?

- Сейчас очень важно выносить эту проблему на обсуждение.

Чтобы все наши, как их называют, «диванные войска», включились, чтобы они хотя бы, как минимум оставили свой комментарий и тем самым показали, что это важно, что это их волнует. Если людей что-то возмущает, есть шанс изменить ситуацию. Если они терпят, значит – согласны платить такую цену. Налог на толерантность — это постоянно растущая цена на топливо. Отменить этот налог можно только действуя, они дают «задний ход» только в ответ на наши действия.