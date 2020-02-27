Выбор есть 7 Виктор Горбачев

27.02.2020, 8:58

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Осталось всего лишь сделать настоящий шаг гражданина.

Сейчас по всей Гомельской области чуть ли не каждую субботу идут субботники. Прям эпидемия. Бабки с населения берут и гребут. И все в добровольно-принудительном порядке.

Как началось все с Добруша, к приезду «лидера» и фиксацией «дули», как символа власти, так и не остановить. А повод на сбор средств и как обозвать субботник, найдут без проблем.

И вот со всех сторон нытье и обиды, шепот и жалобы. Но все это тихо и на кухне. Ну, чтобы, не дай-то Бог, узнали, кто это жалуется. Жалуются, ноют, но идут и деньги сдают. Им подсовывают ведомости с суммами и цифрами, сами же подписывают и отдают. Но продолжают ныть и ждать спасения со стороны.

Сори, граждане заседатели. А вы правда ждете принца на белом коне и спасения?

А сами то что? Жар хотите разгребать, а чужие руки пусть все делают?

Нет-нет, я не герой и не собираюсь учить и критиковать. Однако скажу так.

У вас есть два варианта в таком случае.

1-й вариант - продолжать исправно отдавать деньги и ходить на субботники. Но, плиз, не нойте. Это точно не помогает. Отщипываете от своей семьи и отдаете добровольно-принудительно. Это ваш выбор. Живите в страхе и бойтесь. Тени собственной бойтесь.

2-й вариант - не ходить и не платить. На этом ваше нытье и закончится. Но это будет настоящий шаг гражданина. Страшно? А как же вы думали. Но не больно уж точно.

Так что, выбор за вами. Жизнь без страха и нытья.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»