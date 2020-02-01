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Кукиш как символ власти

56
  • Виктор Горбачев
  • 1.02.2020, 9:17
  • 13,667
Кукиш как символ власти

Закупаем попкорн и ждем шоу из Добруша.

Вчера все руководство Гомельской области прям в Добруше чуть ли не дневало и ночевало. Картинку создавало и кино показывать готовилось. "Главного ревизора" встречать собиралось. Вертолеты кружили, машины туда-обратно гоняли. Солярку и бензин не жалели. Экономией и не пахло, в этот тяжелый и сложный год. Недоделки в экстренном порядке пытались доделывать. Ну, где подмазать, подкрасить да соломки подстелить. И заваренные канализационные люки еще раз проверить. Мало ли чего? Тут другие службы бдять.

А тут такой облом. Встреча перенесена на вторник. Так захотелось "ревизору" и его команде. Ну, чтобы все продолжали быть в напряжение все эти дни. И ведь напряглись. Сегодня в Добруше объявлен всегородской бесплатный субботник. А нечего спать! Труд облагораживает человека. А бесплатный - тем более. Еще больше марафет наводить и вылизывать принялись.

Так что, вторник будет очередным волнительным днем для района. Отчет держать будут перед "ревизором". Ну, если приедет. Кому шапку, а кому и по шапке.

Хотя? Вон оно как получается, "сахарное дело" уходит в тень, пора бы новую кость в массы кинуть. Хлеба и зрелищ! Например, по "бумажным" фабрикам и заводам дело завести. На всякий случай. Да на счетчик поставить. Борьба с коррупцией же должна быть до самого дня "избирательного" и победного. Абы не расслаблялись и знали все свое место. Вся жизнь властная борьба. 25 лет бег по кругу. А воз и …

Так что, всем пока и до вторника! Попкорн покупаем и занимаем зрительские места.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


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