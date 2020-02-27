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Литовский политолог: БелАЭС — часть российской гибридной войны

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  • 27.02.2020, 9:25
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Литовский политолог: БелАЭС — часть российской гибридной войны
Марюс Лауринавичюс

Зачем Беларуси проект стоимостью $10 миллиардов, не имеющий ничего общего с экономикой?

Старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс выступил во время первого съезда «Движения против Островецкой АЭС». В своем выступлении аналитик назвал Островецкую АЭС частью российской гибридной войны, сообщает корреспондент Charter97.org.

«Когда проект стоимостью в 10 млрд долларов появляется у границ, и этот объект не имеет ничего общего с экономикой — это и есть гибридная война», — заявил Лауринавичюс.

Политолог напомнил, что Островец располагается в 40 км от литовской столицы, и в этот проект вкладываются огромные суммы мафиозных денег. «Эти деньги все равно придут в Литву — через агентов влияния. Не нужно иллюзий. Если мы не остановим это строительство, гибридная война будет здесь», — добавил Лауринавичюс.

Политолог считает, что еще не поздно повлиять на власти Беларуси с тем, чтобы проект Островецкой АЭС был закрыт. Этому способствует политическая обстановка в Европе — последние выборы в Европарламент показали рост поддержки зеленых партий. Марюс Лауринавичюс считает, что Литве необходимо налаживать сотрудничество с зелеными в Европарламенте. «Необходимо сплотиться и работать. Сейчас у нас есть больше дипломатических возможностей для этого», — добавил политолог.

В середине февраля в парламенте Литвы прошел первый съезд «Движения против Островецкой АЭС». Во время съезда участники утвердили текст петиции Европарламенту, сбор подписей под которой идет до 20 апреля. В петиции — пять требований, среди которых — вопрос о санкциях против Росатома и других компаний, отвечающих за строительство Островецкой АЭС.


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