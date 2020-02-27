ЕС рассматривает введение киберсанкций против России и Китая 2 27.02.2020, 16:21

Это будет первый пример применения подобного инструмента.

Европейский Союз может активировать санкции в отношении Китая, России, а также некоторых персон в ответ на кибератаки. Переговоры по этому вопросу должны начаться на этой неделе, сообщает liga.net со ссылкой на Bloomberg.

Если переговоры завершатся успехом, это будет первое применение так называемого "режима киберсанкций ЕС". Этот инструмент, в частности, включает запрет на въезд и арест имущества за границей.

Для принятия санкций требуется согласие 27 членов Евросоюза. По предварительной информации, есть высокая вероятность, что государства-члены ЕС одобрят это решение.