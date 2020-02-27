закрыть
27 февраля 2020, четверг, 17:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

ЕС рассматривает введение киберсанкций против России и Китая

2
  • 27.02.2020, 16:21
ЕС рассматривает введение киберсанкций против России и Китая

Это будет первый пример применения подобного инструмента.

Европейский Союз может активировать санкции в отношении Китая, России, а также некоторых персон в ответ на кибератаки. Переговоры по этому вопросу должны начаться на этой неделе, сообщает liga.net со ссылкой на Bloomberg.

Если переговоры завершатся успехом, это будет первое применение так называемого "режима киберсанкций ЕС". Этот инструмент, в частности, включает запрет на въезд и арест имущества за границей.

Для принятия санкций требуется согласие 27 членов Евросоюза. По предварительной информации, есть высокая вероятность, что государства-члены ЕС одобрят это решение.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш