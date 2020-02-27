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Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

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  • 27.02.2020, 19:06
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Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
Масуме Эбтекар

Ранее тест на коронавирус оказался положительным у замминистра здравоохранения Ирана и двух парламентариев. 

Вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом, сообщает иранское агентство IRNA.

По данным агентства, Эбтекар сдала анализы на коронавирус накануне. На следующий день стало известно, что тест показал положительный результат. Сейчас вице-президент госпитализирована.


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