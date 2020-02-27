Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом2
- 27.02.2020, 19:06
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Ранее тест на коронавирус оказался положительным у замминистра здравоохранения Ирана и двух парламентариев.
Вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом, сообщает иранское агентство IRNA.
По данным агентства, Эбтекар сдала анализы на коронавирус накануне. На следующий день стало известно, что тест показал положительный результат. Сейчас вице-президент госпитализирована.
Masoumeh Ebtekar, Iran’s vice president for women and family affairs, has become the latest top official to test positive for coronavirus https://t.co/EBI4LU8lws— Rudaw English (@RudawEnglish) February 27, 2020