Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом 2 27.02.2020, 19:06

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Масуме Эбтекар

Ранее тест на коронавирус оказался положительным у замминистра здравоохранения Ирана и двух парламентариев.

Вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом, сообщает иранское агентство IRNA.

По данным агентства, Эбтекар сдала анализы на коронавирус накануне. На следующий день стало известно, что тест показал положительный результат. Сейчас вице-президент госпитализирована.