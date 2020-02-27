закрыть
27 февраля 2020, четверг, 22:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Минское «Динамо» победило в последнем матче сезона КХЛ

2
  • 27.02.2020, 22:05
Минское «Динамо» победило в последнем матче сезона КХЛ

Минское «Динамо» одержало победу над московскими одноклубниками.

Минское «Динамо» завершило сезон волевой победой над московскими одноклубниками — 4:3 (1:3, 3:0, 0:0).

Занявшие последнее место в КХЛ «зубры» ужасно начали матч и после стартовых 20 минут уступали 1:3. Единственная шайба минчан была в активе Андрея Костицына, пишет sport.tut.by.

А во втором периоде игра перевернулась за счет действиий двух игроков. Никита Толопило сделал несколько впечатляющих сэйвов в рамке, а Андрей Костицын оформил хет-трик и сравнял счет. Победную шайбу в матче и последнюю в сезоне забросил Александр Павлович.

«Динамо» Минск — «Динамо Москва — 4:3 (1:3, 3:0, 0:0)

«Динамо» (Минск): Толопило (Тэйлор); Денисов — Эллиотт, Принс — Спунер — Павлович (А); Граньяни (А) — Дерябин, А. Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович; Готовец — Еременко, Аносов — Демков — Мартынов; Морроу — Знахаренко, Дроздов — Китаров — Паре.

«Динамо» (Москва): Бочаров (Еременко); Хиетанен — Чайковски, Индрашис — Шипачев (К) — Яшкин; Волков — Миронов (А), Тарасов — Полыгалов — Пулккинен; Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Алексеев, Аланов — Лямин, Муранов — Ефремов — Кулемин (А).


популярное за неделю

Мнение

Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш