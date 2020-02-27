Минское «Динамо» победило в последнем матче сезона КХЛ 2 27.02.2020, 22:05

Минское «Динамо» одержало победу над московскими одноклубниками.

Минское «Динамо» завершило сезон волевой победой над московскими одноклубниками — 4:3 (1:3, 3:0, 0:0).

Занявшие последнее место в КХЛ «зубры» ужасно начали матч и после стартовых 20 минут уступали 1:3. Единственная шайба минчан была в активе Андрея Костицына, пишет sport.tut.by.

А во втором периоде игра перевернулась за счет действиий двух игроков. Никита Толопило сделал несколько впечатляющих сэйвов в рамке, а Андрей Костицын оформил хет-трик и сравнял счет. Победную шайбу в матче и последнюю в сезоне забросил Александр Павлович.

«Динамо» Минск — «Динамо Москва — 4:3 (1:3, 3:0, 0:0)

«Динамо» (Минск): Толопило (Тэйлор); Денисов — Эллиотт, Принс — Спунер — Павлович (А); Граньяни (А) — Дерябин, А. Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович; Готовец — Еременко, Аносов — Демков — Мартынов; Морроу — Знахаренко, Дроздов — Китаров — Паре.

«Динамо» (Москва): Бочаров (Еременко); Хиетанен — Чайковски, Индрашис — Шипачев (К) — Яшкин; Волков — Миронов (А), Тарасов — Полыгалов — Пулккинен; Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Алексеев, Аланов — Лямин, Муранов — Ефремов — Кулемин (А).