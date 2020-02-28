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Первый в России завод СПГ остановит производство

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  • 28.02.2020, 19:13
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Первый в России завод СПГ остановит производство
Иллюстрационное фото

Проект России по сжижению природного газа провалился.

Компания Sakhalin Energy, оператор первого в России проекта по сжижению природного газа «Сахалин - 2», летом 2020 г. планирует провести самую масштабную в истории компании плановую остановку обеих технологических линий на более чем 30 дней. На объем производства СПГ остановка не повлияет. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет finanz.ru.

«Остановка продлится более 30 дней. Компания готовится к ней», - сказала представитель Sakhalin Energy.

«Планы согласовывались уже с учетом остановки. [На производство СПГ] не повлияет», - добавила она.

Производство СПГ в 2019 году на мощностях завода составило 11,15 млн тонн.

«Сахалин - 2» является первым в России заводом по производству сжиженного природного газа (СПГ). Он запущен в 2009 г., а годом позже вышел на полную мощность - 9,6 млн т СПГ в год. В дальнейшем за счет оптимизации работы компания смогла еще более увеличить производство.

Оператор проекта - компания Sakhalin Energy, в которой «Газпрому» принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%. Строительство третьей линии позволит увеличить мощность завода до 15 млн т.


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